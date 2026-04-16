Οι γκουρού του ICRICT ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας

Μετά την έκκληση που είχαν κάνει προς την Κομισιόν 5 χώρες μέλη της ΕΕ για να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, και η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας (ICRICT) τάχθηκε υπέρ της φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών των εταιρειών αυτών, θεωρώντας ότι αποτελεί «αποτελεσματικό» μέτρο μπροστά στις αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στις 4 Απριλίου οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, Αυστρίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας επεσήμαναν ότι επιθυμούν την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών. «Η ICRICT καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αμέσως έναν φόρο επί των απροσδόκητων κερδών στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Επιτροπή που απέστειλε στο AFP σήμερα (16.4.2026). «Πρόκειται για ένα οικονομικά αποτελεσματικό μέτρο και μια ηθική επιταγή», πρόσθεσε.

Ο φόρος αυτό θα αφορά τα έκτακτα κέρδη που συνδέονται με τον πόλεμο και όχι «τις παραγωγικές επενδύσεις» και δεν θα έχει πληθωριστικό αντίκτυπο «διότι δεν θα ισχύει για την κατανάλωση ενέργειας».

Καθώς οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη μετά την πανδημία Covid19, η ICRICT προτείνει «έναν μόνιμο και αυτόματο μηχανισμό» που θα ενεργοποιείται πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο τιμών.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Τα έκτακτα κέρδη (…) αντιπροσωπεύουν μια σταθερή μεταφορά εισοδήματος λόγω περιορισμών στην προσφορά που θα διαρκέσουν πολύ, ακόμη και έπειτα από οποιαδήποτε επίλυση» της σύγκρουσης, αναφέρει η ICRICT, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Γάλλοι οικονομολόγοι Γκαμπριέλ Ζουκμάν και Τομά Πικετί όπως και πρώην πολιτικοί από όλο τον κόσμο.

Η αύξηση των τιμών «επηρεάζει δυσανάλογα τους εργαζόμενους, τους αγρότες και τις χώρες που εισάγουν ορυκτά καύσιμα, ενώ μια μικρή ομάδα μεγάλων εταιρειών και κρατών παραγωγών συσσωρεύει υπερκέρδη εις βάρος τους», σημειώνει η ICRICT.