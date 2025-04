Οι Κινέζοι προμηθευτές παρακάμπτουν τους δασμούς μέσω TikTok: Νέο μέτωπο στον εμπορικό πόλεμο

Κινέζοι προμηθευτές χρησιμοποιούν το TikTok για να προωθήσουν απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές των ΗΠΑ, καλώντας τους να παρακάμψουν τους επιπλέον δασμούς 145% που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος στις εισαγωγές από την Κίνα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο χρήστης Γουάνγκ Σεν στην Κίνα, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως OEM (Original Equipment Manufacturer) για γνωστές πολυτελείς μάρκες, εμφανίζεται μπροστά από έναν τοίχο με τσάντες τύπου Birkin, προσκαλώντας το κοινό να αγοράσει κατευθείαν από τα εργοστάσια.

«Γιατί δεν επικοινωνείτε μαζί μας και να αγοράσετε από εμάς; Δεν θα πιστέψετε τις τιμές που θα σας δώσουμε» λέει ο Σεν στο βίντεο.

Ωστόσο, το TikTok αφαίρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Εν τω μεταξύ, το DHgate, ένα διαδικτυακό κατάστημα χονδρικής πώλησης που είναι διαβόητο για την πώληση κινεζικών απομιμήσεων πολυτελών προϊόντων, έχει εκτοξευθεί στο νούμερο 2 στο αμερικανικό κατάστημα εφαρμογών της Apple. Το Taobao, ο αυθεντικός ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας, βρίσκεται στο νούμερο 7.

Το CNN αναφέρει ότι είναι εξαιρετικά απίθανο οι συγκεκριμένοι πωλητές να είναι επίσημοι προμηθευτές για μάρκες όπως η Lululemon και η Chanel. Οι αυθεντικοί κατασκευαστές συνήθως δεσμεύονται με συμβάσεις εμπιστευτικότητας, κάτι που καθιστά απίθανη την ανοιχτή διάθεση αυθεντικών προϊόντων μέσω TikTok.

Ωστόσο, τα βίντεο δεν αναδεικνύουν μόνο την ανησυχία που προκαλούν οι δασμοί στους καταναλωτές, αλλά αποκαλύπτουν επίσης πόσο πολύ οι αγοραστές βασίζονται στην Κίνα. Οι δημιουργοί των βίντεο προωθούν το μήνυμα ότι, παρά την επιμονή του Λευκού Οίκου ότι οι οικονομικές πολιτικές τους βάζουν την Αμερική πρώτη, οι ίδιες πολιτικές θα κάνουν τον Αμερικανό καταναλωτή να χάσει την πρόσβαση στα αγαπημένα του προϊόντα ή να πληρώσει περισσότερα για αυτά.

«Έτσι γίνεται τώρα ένας εμπορικός πόλεμος», έγραφε ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο που ισχυρίζεται ότι αφορά τους προμηθευτές των κολάν Lululemon και έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο likes. Το TikTok δεν απάντησε σε αίτημα του CNN για σχολιασμό.

«Δεν αγοράζετε πραγματικά απευθείας από αυτές τις εταιρείες»

Σε ένα βίντεο, μία influencer με το όνομα LunaSourcingChina προωθεί δύο εργοστάσια που, όπως ισχυρίζεται, βρίσκονται στην πόλη Γιγού, γνωστή για την τεράστια αγορά χονδρικής, λέγοντας ότι η εταιρεία αθλητικής ένδυσης Lululemon προμηθεύεται τα κολάν των 98 δολαρίων απευθείας από εκείνα τα εργοστάσια.

«Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι γνωρίζετε την τιμή των προϊόντων της Lululemon ή άλλων μεγάλων brands… και μαντέψτε, εδώ σε αυτά τα δύο εργοστάσια μπορείτε να τα πάρετε με 5 ή 6 δολάρια», λέει στο βίντεο.

Η Lululemon, ωστόσο, διέψευσε αμέσως αυτούς τους ισχυρισμούς. Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (14.4.2025), η εταιρεία δήλωσε ότι «δεν συνεργάζεται με τους κατασκευαστές που εμφανίζονται στα συγκεκριμένα βίντεο και προτρέπει τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί απέναντι σε πιθανώς παραποιημένα προϊόντα και παραπληροφόρηση».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του CNN, τα δύο εργοστάσια που αναφέρονται στο TikTok δεν περιλαμβάνονται στη λίστα προμηθευτών της Lululemon για τον Απρίλιο του 2025. Η εταιρεία όντως συνεργάζεται με εργοστάσια στην ηπειρωτική Κίνα, αλλά έχει επίσης προμηθευτές σε χώρες όπως το Βιετνάμ, το Περού και η Καμπότζη.

Ωστόσο, κάθε εργοστάσιο που προσφέρει απευθείας παραγγελίες στους Αμερικανούς καταναλωτές πιθανότατα δεν είναι νόμιμο, λένε οι ειδικοί.

Όπως εξηγεί ο Χάο Ντονγκ, ανώτερος λέκτορας στη Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, οποιοσδήποτε κατασκευαστής συνεργάζεται με μάρκες πολυτελείας δεσμεύεται με αυστηρές συμβάσεις που απαγορεύουν την αποκάλυψη αυτής της συνεργασίας. Είναι βέβαιο ότι δεν θα πωλούσαν δημόσια αυτά τα επώνυμα προϊόντα στο διαδίκτυο.

Το CNN αναφέρει πως τα προϊόντα που εμφανίζονται στα TikTok βίντεο πιθανόν να είναι υψηλής ποιότητας απομιμήσεις ή πλαστά, κάτι που η Lululemon έχει στο παρελθόν προσπαθήσει να καταπολεμήσει.

Τι λένε οι ειδικοί

Τελικά οι ακριβές τσάντες και τα ρολόγια που φέρουν την ένδειξη “Made in Italy” ή “Made in Switzerland” κατασκευάζονται πράγματι στην Κίνα; Η απάντηση δεν είναι «ούτε ένα ξεκάθαρο ναι, ούτε ένα ξεκάθαρο όχι», δήλωσε στο CNN η Ρετζίνα Φράι, καθηγήτρια βιώσιμων και κυκλικών συστημάτων στο University of the Arts London.

Πολλές μάρκες πολυτελείας προσυναρμολογούν ορισμένα είδη ή υλικά στην Κίνα πριν συναρμολογήσουν το τελικό προϊόν στη Γαλλία και την Ιταλία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα πολύπλοκων ρολογιών ή τη συσκευασία επώνυμων προϊόντων. Ωστόσο, λόγω των αδιαφανών πρακτικών στις εφοδιαστικές αλυσίδες των προϊόντων πολυτελείας, δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς με βεβαιότητα, όπως εξηγεί η Φράι. Ακόμη και τα εργοστάσια που βρίσκονται στην Ιταλία ή σε άλλες χώρες μπορεί να έχουν δεσμούς με την Κίνα, όπως ξένη ιδιοκτησία ή διοίκηση.

«Αν μιλάμε για πολύ ακριβές τσάντες που απαιτούν χειρωνακτική εργασία, είναι πολύ πιθανό να ξεκινούν να συναρμολογούνται αλλού και να ολοκληρώνονται, ας πούμε, στη Γαλλία», προσθέτει.

Έτσι, ακόμη κι αν ορισμένα τμήματα των πολυτελών προϊόντων κατασκευάζονται στην Κίνα, η αγορά τους από αποθήκες μέσω TikTok δεν διασφαλίζει ούτε τον ποιοτικό έλεγχο ούτε την ασφάλεια. Επιπλέον, δεν παρέχονται εγγυήσεις ούτε δυνατότητα επιστροφής.

Παραμένει επίσης ασαφές πώς αυτά τα προϊόντα -ακόμη κι αν αγοράζονται απευθείας από Κινέζους κατασκευαστές- θα μπορούσαν να αποφύγουν τον δασμό 145% που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι ακόμα και τα προϊόντα που προέρχονται από πλατφόρμες όπως το Temu και το AliExpress θα ακριβύνουν με την κατάργηση της φοροαπαλλαγής για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων.

Αντιμετωπίζοντας τον καταναλωτισμό

Καθώς αυτά τα βίντεο αποκτούν μαζική απήχηση, η εξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις διεθνείς -και κυρίως κινεζικές- εφοδιαστικές αλυσίδες έρχεται στο προσκήνιο, φέρνοντας ξανά στο φως ένα ερώτημα που για χρόνια παρέμενε θαμμένο στο περιθώριο της αμερικανικής καταναλωτικής κουλτούρας: Από πού προέρχονται στην πραγματικότητα τα αγαπημένα μου προϊόντα;

«Αν η Κίνα σταματούσε να παράγει, τα καταστήματά μας θα ήταν άδεια», λέει η Φράι.

Ωστόσο, η συζήτηση αναδεικνύει και το περιβαλλοντικό κόστος της μαζικής κατανάλωσης απευθείας από κινεζικά εργοστάσια — μια τάση που απογειώθηκε με την άνοδο πλατφορμών όπως το Shein και το Temu, οι οποίες επωφελήθηκαν από τη φορολογική απαλλαγή που πρόκειται σύντομα να καταργηθεί.

Η αποστολή πακέτων ξεχωριστά ανά τον κόσμο είναι, όπως σημειώνει η Φράι, «οικολογική καταστροφή». Τα προϊόντα αυτά είναι συνήθως τυλιγμένα σε πλαστικό και μεταφέρονται με αεροπλάνα ή φορτηγά πλοία, αφήνοντας πίσω τους ένα τεράστιο αποτύπωμα άνθρακα. Και πολύ συχνά, τα φθηνά αυτά είδη καταλήγουν στα σκουπίδια.

«Μήπως παρακολουθούμε τον θάνατο του καπιταλισμού;» σχολίασε χιουμοριστικά ένας χρήστης στο TikTok.