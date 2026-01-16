ΟΟΣΑ: Σταθερή ανάπτυξη στη Δανία, αλλά πιέσεις σε στέγαση και δημόσιες δαπάνες

Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα συνεχίζει να επιδεικνύει η οικονομία της Δανίας, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα και την επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για την οικονομία της Δανία, για να διατηρηθεί το υψηλό βιοτικό επίπεδο και η βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις στη δημοσιονομική πολιτική, την αγορά κατοικίας και τις οικογενειακές πολιτικές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σταθερή ανάπτυξη με χαμηλό πληθωρισμό

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, το ΑΕΠ της Δανίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,0% το 2026 και 1,8% το 2027, μετά από ανάπτυξη 2,4% το 2025. Ο πληθωρισμός, που διαμορφώθηκε στο 1,9% το 2025, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 1,1% το 2026, ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικός μοχλός ανάπτυξης, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις από τις ασθενέστερες εξαγωγές. Παράγοντες όπως η επιβράδυνση στον φαρμακευτικό κλάδο και η χαμηλότερη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου περιορίζουν τις εξωτερικές επιδόσεις, χωρίς ωστόσο να ανατρέπουν τη συνολική θετική εικόνα.

Δημόσια οικονομικά: Ισχυρή βάση με αυξανόμενες πιέσεις

Το δημοσιονομικό προφίλ της Δανίας παραμένει από τα ισχυρότερα μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών. Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος εκτιμάται στο 31% του ΑΕΠ το 2024, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στον ΟΟΣΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τη σταθερή αυτή βάση, η έκθεση προειδοποιεί για αυξανόμενες πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, των αυξημένων αναγκών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και της ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών. Η βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα και η στοχευμένη εξοικονόμηση πόρων κρίνονται καθοριστικές για τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Στέγαση: Το μεγάλο «αγκάθι»

Ένα από τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα που εντοπίζει ο ΟΟΣΑ αφορά την αγορά κατοικίας. Οι περιορισμοί στην προσφορά και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε προσιτή στέγη, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία, μεγαλύτερη ευελιξία στο καθεστώς ενοικίων και καλύτερη στόχευση της κοινωνικής στέγασης. Η αύξηση της πυκνότητας δόμησης κοντά σε συγκοινωνιακές υποδομές θεωρείται κρίσιμη για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης.

Ενίσχυση των πολιτικών στήριξης στην οικογένεια και εργασία

Παρά το ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, η έκθεση επισημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια ενίσχυσης των πολιτικών στήριξης των οικογενειών με παιδιά. Η μεγαλύτερη ευελιξία στην παιδική φροντίδα, η βελτίωση της εισοδηματικής στήριξης και η επέκταση της γονικής άδειας – με αυξημένη συμμετοχή των πατέρων – θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Κλιματική αλλαγή – Στόχοι 2030

Η Δανία συγκαταλέγεται στις πλέον προηγμένες χώρες στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων μείωσης εκπομπών έως το 2030. Ωστόσο, οι επενδύσεις στην προσαρμογή παραμένουν ανεπαρκείς, ιδίως απέναντι σε κινδύνους όπως πλημμύρες, διάβρωση ακτών και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο ΟΟΣΑ τονίζει την ανάγκη για μια επικαιροποιημένη εθνική στρατηγική με σταθερή, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, τόσο για μεγάλα έργα υποδομής όσο και για τοπικές παρεμβάσεις.