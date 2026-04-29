ΟΠΕΚ: Μάχη μεριδίων και τιμών από μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου μετά την έξοδο των ΗΑΕ – Ρυθμιστές της αγοράς Σαουδική Αραβία και Ρωσία

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) προκάλεσαν αναταράξεις στην παγκόσμια κοινή γνώμη, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία λόγω της απόφασης τους να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ μετά από έξι δεκαετίες.

Όταν οι ροές πετρελαίου αποκατασταθούν, η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέα μάχη μεριδίων αγοράς και έναν νέο κύκλο «πολέμου τιμών».

Η αιφνιδιαστική απόφαση των ΗΑΕ ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την αγορά πετρελαίου, σε μια περίοδο «ρευστή» για την παγκόσμια οικονομία λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η αποχώρησή τους από ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ+ ενδέχεται να δώσει «σήμα» στην ηγέτιδα του Οργανισμού, Σαουδική Αραβία, προκειμένου να επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία των οργανισμών.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg, η αποχώρηση των HAE αποδυναμώνει την ικανότητά τους να επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου μέσω της διαχείρισης της προσφοράς, ενώ ενδέχεται να τους μετατρέψει σε «έναν απρόβλεπτο παίκτη». Το Άμπου Ντάμπι εδώ και χρόνια δυσανασχετούσε με τους περιορισμούς που επέβαλαν οι ποσοστώσεις παραγωγής του ΟΠΕΚ. Ωστόσο η πρωτοφανής αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν έδωσε το έναυσμα για αποφάσεις, όπως σημειώνεται και από τον υπουργό Ενέργειας των ΗΑΕ, Σουχάιλ Αλ Μαζρούι.

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ανάγκασε τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Ιράκ και το Κουβέιτ να περιορίσουν την παραγωγή τουλάχιστον κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 10% της παγκόσμιας προσφοράς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί αξιωματούχοι κρατών – μελών του OΠΕΚ+ δήλωσαν ότι δεν αναμένουν άμεσα ένα κύμα αποχωρήσεων μετά την κίνηση των ΗΑΕ και εκτιμούν ότι δεν θα σταματήσει η δυνατότητα του Οργανισμού να ελέγχει την προσφορά του πετρελαίου.

Επιπλέον, αναδεικνύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ για τον ρόλο του επιχειρηματικού κέντρου της Μέσης Ανατολής αλλά και για την πολιτική επιρροή στην περιοχή.

Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας

Πλέον, η ευθύνη για τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση μεταφέρεται σε έναν ολοένα μικρότερο πυρήνα χωρών του OΠΕΚ+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία. Παρότι το Ριάντ έχει επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος των περικοπών, άλλες μεγάλες χώρες της συμμαχίας όπως το Ιράκ, το Καζακστάν και η Ρωσία έχουν επιδείξει πολύ μικρότερη συνέπεια στην τήρηση των δεσμεύσεών τους.

Η Σαουδική Αραβία έχει ήδη εκφράσει δυσαρέσκεια για την απώλεια μεριδίου αγοράς, καθώς αρκετοί σύμμαχοι του ΟΠΕΚ+ αλλά και άλλοι παραγωγοί παγκοσμίως αύξαναν συνεχώς την παραγωγή τους. Πέρυσι, η Σαουδική Αραβία οδήγησε τον OΠΕΚ+ σε κομβική αλλαγή στρατηγικής, αυξάνοντας την προσφορά και εγκαταλείποντας τη μακροχρόνια πολιτική στήριξης των τιμών.