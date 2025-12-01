Ουκρανία: Αντίστροφη μέτρηση για τα παγωμένα ρωσικά assets – Τα σενάρια πριν τις τελικές αποφάσεις

Αντίστροφη μέτρηση λίγο πάνω από δεκαπέντε ημερών τρέχει από σήμερα (1.12.25) προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τις τελικές αποφάσεις της σχέση με το πώς θα υποστηρίξει οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία, προκειμένου αυτή να αποφύγει την κατάρρευση από τις αρχές του 2026.

Στις 17 – 18 Δεκεμβρίου 2025 είναι προγραμματισμένη η τακτική σύνοδος κορυφής των ηγετών της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει για το νέο πακέτο διάσωσης της Ουκρανίας.

Μέχρι τότε, εκτός από τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ – Ουκρανίας πάνω στο σχέδιο «ειρήνης» του Τραμπ στη Φλόριντα, σημαντικό σταθμός είναι η σημερινή σύνοδος των υπουργών εξωτερικών της ΕΕ για θέματα άμυνας στις Βρυξέλλες και η σύνοδος των υπ. Οικονομικών της ευρωζώνης (Eurogroup) στις 11 Δεκεμβρίου 2025.

Στην ατζέντα της ΕΕ παραμένει το σχέδιο της Κομισιόν με τις τρεις εναλλακτικές: Κοινοτική επιχορήγηση, κοινό δάνειο (μέσω έκδοσης ομολόγου από την Κομισιόν), αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών assets. Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντεν Λάιεν στις 17 Νοεμβρίου οι «τρεις επιλογές» αυτές, «δεν αλληλοαποκλείονται». Αντίθετα «μπορούν να συνδυαστούν ή να ακολουθήσουν τη σειρά τους», δηλαδή η μία να ακολουθήσει την άλλη.

Μιλώντας, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο ευρω-κοινοβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2026 κατέστησε δήλωσε πως «το επόμενο βήμα είναι η Κομισιόν να είναι έτοιμη να παρουσιάσει το νομικό κείμενο» και πως «δεν βλέπω κανένα σενάριο στο οποίο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνοι τους τον λογαριασμό. Αυτό επίσης δεν είναι αποδεκτό. Και κάτι άλλο πρέπει επίσης να είναι σαφές – οποιαδήποτε απόφαση (σ.σ. για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών assets) σχετικά με αυτό πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τους κανόνες των αρμόδιων δικαιοδοσιών και θα σέβεται το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο».

Επιμένει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου κατά του σχεδίου της Κομισιόν

Την ίδια ώρα, πέραν από την αντίθεση που έχουν δηλώσει στην κατάσχεση των ρωσικών assets η Ουγγαρία και η Σλοβακία (και ενδεχομένως να δηλώσει και η Τσεχία), ο πρωθυπουργός του Βελγίου (σε τραπεζικό ίδρυμα του οποίου είναι αποταμιευμένα τα παγωμένα ρωσικά assets), Μπαρτ Ντε Βέβερ ανέφερε πως (σ.σ. το σχέδιο της Κομισιόν) ενέχει τον κίνδυνο σοβαρών οικονομικών και γεωπολιτικών επιπτώσεων, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο είναι «θεμελιωδώς λανθασμένο» και θα άφηνε το Βέλγιο δυσανάλογα εκτεθειμένο.

Σε μια τετρασέλιδη επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με πληροφορίες του Euractiv, ο Ντε Βέβερ ανέφερε ότι η πρόταση θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη του Euroclear, του αποθετηρίου τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες που κατέχει τα περιουσιακά στοιχεία των 185 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για το λεγόμενο «δάνειο αποζημιώσεων».

Επανέλαβε, μάλιστα, τους όρους του, δηλαδή πως οι χώρες – μέλη της ΕΕ πρέπει να παράσχουν άμεσα και συλλογικά ρευστότητα για να καλύψουν το ποσό που διατηρείται στο Euroclear σε περίπτωση άρσης των κυρώσεων κατά της Μόσχας, να μοιραστούν το βάρος των πιθανών νομικών προκλήσεων και άλλες δυτικές χώρες που διατηρούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να δεσμευτούν σε παρόμοιες ρυθμίσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να ωθήσει τους επενδυτές να πουλήσουν χρέος της ΕΕ ή να αποσύρουν κεφάλαια από το Euroclear και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, «ενισχύοντας τους συστημικούς κινδύνους» και ενδεχομένως αποσταθεροποιώντας το ευρώ.

Ως εναλλακτική λύση, προέτρεψε τις χώρες της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στα αδιάθετα χρήματα από τον τρέχοντα επταετή προϋπολογισμό. Προειδοποίησε επίσης ότι η βιαστική προώθηση του προγράμματος περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Η βιαστική προώθηση του προτεινόμενου προγράμματος δανείων για επανορθώσεις θα είχε, ως παράπλευρη ζημία, ότι εμείς ως ΕΕ ουσιαστικά εμποδίζουμε την επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας», έγραψε ο Ντε Βέβερ, προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να επιλέξει μεταξύ της ακινητοποίησης των περιουσιακών στοιχείων μέχρι το τέλος του πολέμου για την υποστήριξη της ανοικοδόμησης ή της χρήσης τους τώρα για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας – αλλά όχι και τα δύο.