Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Έρχεται το πρώτο ευρωπαϊκό σχέδιο χρηματοδότησης της προσιτής στέγασης

Το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για προσιτή στέγη, εξήγγειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης 2025 (State of the Union – SOTEU) σήμερα (10.9.25), στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα, πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να επιτραπεί στις κυβερνήσεις της ΕΕ να αντιμετωπίσουν την κρίση στέγασης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Προσιτής Στέγασης της Κομισιόν.

Η κρίση στέγασης αποτελεί απειλή για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. «Οι νοσηλευτές, οι δάσκαλοι και οι πυροσβέστες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν εκεί που υπηρετούν. Οι μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο. Οι νέοι καθυστερούν να δημιουργήσουν οικογένεια», δήλωσε η von der Leyen.

Η Κομισιόν εργάζεται για την αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, ώστε να συμπεριληφθεί ένας νέος ορισμός της προσιτής στέγασης. Αυτό θα επέτρεπε στις κυβερνήσεις της ΕΕ να παρέχουν δημόσια χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες στέγασης χωρίς να χρειάζεται να ενημερώσουν την Επιτροπή.

Η ίδια εξήγγειλε μία πρωτοβουλία για προσιτά (οικονομικά) ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ευρωπαϊκής παραγωγής.

Η απλοποίηση εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο στην εντολή αυτής της Κομισιόν, με διάφορους τομείς να λαμβάνουν ολοκληρωμένες λύσεις που στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η στρατιωτική κινητικότητα είναι ο επόμενος τομέας που προστίθεται στη λίστα, με μια ολοκληρωμένη λύση καθ’ οδόν, ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν.

Οι στρατιωτικοί διάδρομοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς το μπλοκ συνεχίζει να ενισχύει την άμυνά του, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής σιδηροδρομικών και φορτηγών διαδρομών για τη μεταφορά προμηθειών.

Η φον ντερ Λάιεν λέει ότι η μείωση της γραφειοκρατίας είναι απαραίτητη για να βοηθηθούν οι εταιρείες να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. «Τα νομοσχέδια απλούστευσης που έχουμε θέσει στο τραπέζι μέχρι στιγμής θα κάνουν πραγματική διαφορά», επέμεινε.

Το πρώτο νομοσχέδιο απλούστευσης στοχεύει στη μείωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας και των υποχρεώσεων διαφάνειας της εφοδιαστικής αλυσίδας για τις εταιρείες.



Ενώ οι χώρες της ΕΕ υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ιδέα, οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε μεγάλο βαθμό διχασμένες επί του θέματος, με τις ομάδες στα αριστερά του Κοινοβουλίου να υποστηρίζουν ότι η Επιτροπή το παρακάνει με την κατάργηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.



«Περαιτέρω νομοσχέδια είναι καθ’ οδόν — για παράδειγμα, σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα ή την ψηφιακή τεχνολογία», πρόσθεσε.

Η διμερής πληρωμή προς το Ισραήλ θα διακοπεί προσωρινά, καθώς η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιδιώκει να ξεπεράσει το αδιέξοδο στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Η Κομισιόν θα προτείνει επίσης κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων και μερική αναστολή των εμπορικών πτυχών της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ — μέτρα που πιθανότατα θα καθυστερήσουν λόγω των επίμονων διαιρέσεων μεταξύ των πρωτευουσών σχετικά με τον τρόπο περιορισμού της αντίδρασης της ισραηλινής κυβέρνησης στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023. «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι απαράδεκτο», είπε.

Η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι η διαφωνία μεταξύ των πρωτευουσών είχε μπλοκάρει την ανάληψη πιο συγκεκριμένης δράσης – συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της χρηματοδότησης της έρευνας από την ΕΕ – και είπε ότι αυτό τροφοδοτεί την οργή του κοινού.

«Θα αναστείλουμε τη διμερή μας υποστήριξη προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε, προσθέτοντας ότι η χρηματοδότηση για το μουσείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ και την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών δεν θα επηρεαστεί.

Η πρωτοφανής ανακοίνωση της φον ντερ Λάιεν ότι η ΕΕ θα επιβάλει κυρώσεις σε βασικούς Ισραηλινούς αξιωματούχους και εποίκους προκάλεσε χειροκροτήματα από όλη την αίθουσα, ιδιαίτερα από την ομάδα που φορούσε κόκκινα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα.

Αλλά προκάλεσε επίσης αναταραχή στη δεξιά πλευρά της αίθουσας όπου κάθονται νομοθέτες όπως εκείνοι από το ακροδεξιό AfD της Γερμανίας. Ακούστηκαν αρκετές φωνές στα γερμανικά, με τους παρευρισκόμενους και τους ευρωβουλευτές να αποσιωπούν τις παρεμβάσεις.

Η πρόεδρος της Επιτροπής καταδίκασε τον «ανθρωπογενή λιμό» του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και την «οικονομική ασφυξία» της Παλαιστινιακής Αρχής και τη «σαφή προσπάθεια της ισραηλινής κυβέρνησης να υπονομεύσει τη λύση των δύο κρατών».

Ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα αναστείλει τη διμερή υποστήριξη προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του παγώματος όλων των πληρωμών σε αυτές τις περιοχές. Η von der Leyen θα υποβάλει επίσης νέες προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε «εξτρεμιστές υπουργούς» και εποίκους στη Δυτική Όχθη.

«Θα προτείνουμε επίσης μια μερική αμφισβήτηση της συμφωνίας σύνδεσης σχετικά με μέτρα που σχετίζονται με το εμπόριο», δήλωσε η von der Leyen, προκαλώντας τόσο τις επευφημίες όσο και τις αποδοκιμασίες της.

Ευρώπη: Ο επόμενος παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της υγείας;

Υπάρχει μια κενή θέση στην ηγεσία της παγκόσμιας υγείας, αφού οι ΗΠΑ κατάργησαν εκατομμύρια χρηματοδότησης. Η Ευρώπη είναι «έτοιμη να ηγηθεί», λέει η von der Leyen.

Επικαλούμενη το ιατρικό της υπόβαθρο (και προκαλώντας μερικές διαμαρτυρίες στην αίθουσα), λέει ότι είναι «σοκαρισμένη» από την παραπληροφόρηση για την υγεία εν μέσω αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων ιλαράς και πολιομυελίτιδας. Για να αντιμετωπίσει αυτό, ανακοινώνει μια νέα Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ανθεκτικότητας στην Υγεία.

Αυτή η είδηση ​​θα αποτελέσει έκπληξη για τις ομάδες υγείας που θα μπορούσαν να υποθέσουν ότι με την εστίαση των Βρυξελλών στην ανταγωνιστικότητα, θα επισκιάζονταν σήμερα από τη φαρμακευτική βιομηχανία που σύντομα θα δασμολογηθεί (η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει αναφερθεί σχεδόν καθόλου).

Νέο κέντρο για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Ενώ το επίκεντρο της ομιλίας της μέχρι στιγμής ήταν η ενίσχυση της πρώτης γραμμής της Ευρώπης ενάντια σε φυσικές απειλές όπως τα drones, η von der Leyen λέει ότι θα δημιουργήσει ένα «Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας» για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των πληροφοριών και της παραπληροφόρησης.

Αυτό έρχεται καθώς οι πρόσφατες εκλογές στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν έχουν μαστιστεί από παρεμβάσεις — και οι εκλογές στη Μολδαβία αργότερα αυτόν τον μήνα παρακολουθούνται στενά για ρωσική παρέμβαση.

Το κέντρο θα συγκεντρώσει εμπειρογνωμοσύνη και ικανότητα «από όλα τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες», είπε η von der Leyen, καθώς ξέσπασαν διαμαρτυρίες στην αίθουσα. «Προφανώς φοβάστε αυτό το νέο κέντρο», είπε.

Ενίσχυση χρηματοδότησης για τα ευρωπαϊκά τρόφιμα

«Μπορούμε με υπερηφάνεια να πούμε ότι τα ευρωπαϊκά μας τρόφιμα είναι τα καλύτερα στον κόσμο», δήλωσε η von der Leyen στους ευρωβουλευτές, αφού ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αυξήσει τα κεφάλαια για την προώθηση των ευρωπαϊκών τροφίμων και να ξεκινήσει μια νέα εκστρατεία «Αγοράστε ευρωπαϊκά τρόφιμα».

Η ώθηση της Ευρώπης για διαφοροποίηση

Η von der Leyen εντόπισε «δύο επιτακτικές ανάγκες» για να γίνει η ΕΕ πιο ανεξάρτητη: τη διαφοροποίηση των εμπορικών της εταίρων και την ενίσχυση της παρουσίας της σε τομείς όπως η έρευνα. «Το 80% του εμπορίου μας γίνεται με χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε, τονίζοντας την ανάγκη υπεράσπισης μιας εμπορικής τάξης που βασίζεται σε κανόνες.

Η von der Leyen τόνισε τις πρόσφατα υποβληθείσες εμπορικές συμφωνίες με το Μεξικό και το νοτιοαμερικανικό μπλοκ των χωρών της Mercosur, καθώς και τον στόχο της Επιτροπής να ολοκληρώσει τις συνομιλίες με την Ινδία μέχρι το τέλος του έτους. Στόχος είναι επίσης να δημιουργηθεί ένας «συνασπισμός χωρών με παρόμοια νοοτροπία για τη μεταρρύθμιση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος — όπως η εμπορική ομάδα CPTPP [με επίκεντρο τον Ειρηνικό]», είπε.

Αντίθεση στον Τραμπ για την κανονιστική αυτονομία

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε το δικαίωμα της ΕΕ να ορίζει και να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες. «Είτε πρόκειται για περιβαλλοντική είτε για ψηφιακή ρύθμιση. Εμείς θέτουμε τα δικά μας πρότυπα. Εμείς θέτουμε τους δικούς μας κανονισμούς», είπε.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ειδικότερα, έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις κατά του ψηφιακού κανονιστικού εγχειριδίου της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι θέτει τις αμερικανικές εταιρείες σε μειονεκτική θέση. Από τότε που σφραγίστηκε η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – η οποία, στα χαρτιά, αποσκοπεί στη διασφάλιση των κανονιστικών δικαιωμάτων της ΕΕ – ο Τραμπ δεν έχει διστάσει. Την περασμένη εβδομάδα, απείλησε με αντίποινα για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει στην Google πρόστιμο 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Υπεράσπιση της αμφιλεγόμενης εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία που υπέγραψε η ΕΕ με τις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι είναι η «καλύτερη δυνατή συμφωνία που υπάρχει», δήλωσε η von der Leyen, αναγνωρίζοντας την κριτική που έχει αντιμετωπίσει η Επιτροπή από τότε που επιτεύχθηκε η συμφωνία.

«Όταν λαμβάνεις υπόψη τις εξαιρέσεις που εξασφαλίσαμε και τους πρόσθετους συντελεστές που έχουν άλλοι επιπλέον — έχουμε την καλύτερη συμφωνία, χωρίς καμία αμφιβολία», είπε. «Η εμπορική μας σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο σημαντική», είπε.

Η εξαιρετικά ασύμμετρη συμφωνία — η οποία περιορίζει τους δασμούς στο 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ — έχει δεχθεί πυρά από Ευρωπαίους νομοθέτες, πρωτεύουσες και αναλυτές. Πριν από τη σημερινή συζήτηση, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και άλλοι τάχθηκαν κατά της συμφωνίας.

Η Ευρώπη χρειάζεται τη δική της Τεχνητή Νοημοσύνη, λέει η von der Leyen

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στον αγώνα για την παγκόσμια τεχνητή νοημοσύνη, λέει η von der Leyen, επειδή «η ευρωπαϊκή Τεχνητή Νοημοσύνη είναι απαραίτητη για τη μελλοντική μας ανεξαρτησία».

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ προετοιμάζεται να το αναπτύξει αυτό με γιγαεργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης, εκ των οποίων 4 ή 5 πρόκειται να κατασκευαστούν στην Ένωση. Επίσης, ελέγχεται το όνομα του Νόμου για την Ανάπτυξη του Cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης του επόμενου έτους, ο οποίος υποτίθεται ότι θα ενισχύσει τον χώρο του cloud computing στην Ευρώπη.

Η von der Leyen υποσχέθηκε επίσης να συναντηθεί με διευθύνοντες συμβούλους από ορισμένους από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς παίκτες της Ευρώπης. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ομάδα λόμπι DigitalEurope και 39 διευθύνοντες σύμβουλοι ξεκίνησαν τη Διακήρυξη Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας — έλαβαν επίσης έλεγχο ονόματος.

Μόλις χθες, η ευρωπαϊκή Τεχνητή Νοημοσύνη έλαβε τεράστια ώθηση με τη συμφωνία blockbuster μεταξύ του ολλανδικού πρωταθλητή τσιπ ASML και του γαλλικού πρωτοπόρου της Τεχνητής Νοημοσύνης Mistral.