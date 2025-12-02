«Πάγωμα» στις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας καθώς οι αμερικανικοί περιορισμοί επιβραδύνουν τις παραδόσεις

Ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζει η Ρωσία στην παράδοση φορτίων αργού πετρελαίου εν μέσω των αμερικανικών κυρώσεων, με τις ποσότητες που παραμένουν στη θάλασσα να αυξάνονται κατά περίπου 20% μέσα σε τρεις μήνες.

Παρότι οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας διατηρούνται πάνω από τα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, η διαδικασία εκφόρτωσης των φορτίων έχει γίνει πιο απαιτητική. Ο μέσος χρόνος ταξιδιού – από τη φόρτωση έως την εκφόρτωση – για το ναυαρχίδα αργό ESPO, που μεταφέρεται από το Kozmino στις ακτές του Ειρηνικού προς κινεζικά λιμάνια, ξεπέρασε τις 12 ημέρες για τα δεξαμενόπλοια που φόρτωσαν τον Νοέμβριο. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν ο μέσος χρόνος ήταν λίγο πάνω από οκτώ ημέρες, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καθυστερήσεις έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση της ποσότητας ρωσικού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα, η οποία ξεπέρασε τα 180 εκατομμύρια βαρέλια στα τέλη Νοεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 21% τους τελευταίους τρεις μήνες. Εκτός από τα πλοία που μένουν ακίνητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ορισμένα ακολουθούν μεγαλύτερες διαδρομές.

Τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια γεμάτα με Ουράλια κάνουν τον γύρο του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας προς ασιατικούς προορισμούς, αντί να ακολουθήσουν τη συντομότερη διαδρομή μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Άλλα έχουν εκτραπεί από τους αρχικούς τους προορισμούς στη δυτική ακτή της Ινδίας, παρατείνοντας τα ταξίδια και διατηρώντας τα φορτία στο νερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ρωσικό πετρέλαιο στη θάλασσα

Η συσσώρευση αργού πετρελαίου της Ρωσίας στη θάλασσα έρχεται καθώς οι ροές αργού πετρελαίου που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε έξι εβδομάδες. Η Μόσχα απέστειλε 3,46 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, αυξημένα κατά περίπου 210.000 από την περίοδο έως τις 23 Νοεμβρίου. Ήταν η πρώτη αύξηση από τότε που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στους κολοσσούς παραγωγής Rosneft PJSC και Lukoil PJSC στα μέσα Οκτωβρίου.

Η αύξηση των ροών αντισταθμίστηκε από την ένατη συνεχόμενη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, αφήνοντας την αξία των θαλάσσιων εξαγωγών της Μόσχας αμετάβλητη στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.