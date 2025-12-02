Διεθνή

«Πάγωμα» στις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας καθώς οι αμερικανικοί περιορισμοί επιβραδύνουν τις παραδόσεις

Παρότι οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας διατηρούνται πάνω από τα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, η διαδικασία εκφόρτωσης των φορτίων έχει γίνει πιο απαιτητική
A large offshore oil rig in the middle of a vast expanse of ocean
iStock

Ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζει η Ρωσία στην παράδοση φορτίων αργού πετρελαίου εν μέσω των αμερικανικών κυρώσεων, με τις ποσότητες που παραμένουν στη θάλασσα να αυξάνονται κατά περίπου 20% μέσα σε τρεις μήνες.

Παρότι οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας διατηρούνται πάνω από τα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, η διαδικασία εκφόρτωσης των φορτίων έχει γίνει πιο απαιτητική. Ο μέσος χρόνος ταξιδιού – από τη φόρτωση έως την εκφόρτωση – για το ναυαρχίδα αργό ESPO, που μεταφέρεται από το Kozmino στις ακτές του Ειρηνικού προς κινεζικά λιμάνια, ξεπέρασε τις 12 ημέρες για τα δεξαμενόπλοια που φόρτωσαν τον Νοέμβριο. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν ο μέσος χρόνος ήταν λίγο πάνω από οκτώ ημέρες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι καθυστερήσεις έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση της ποσότητας ρωσικού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα, η οποία ξεπέρασε τα 180 εκατομμύρια βαρέλια στα τέλη Νοεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 21% τους τελευταίους τρεις μήνες. Εκτός από τα πλοία που μένουν ακίνητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ορισμένα ακολουθούν μεγαλύτερες διαδρομές.

Τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια γεμάτα με Ουράλια κάνουν τον γύρο του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας προς ασιατικούς προορισμούς, αντί να ακολουθήσουν τη συντομότερη διαδρομή μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Άλλα έχουν εκτραπεί από τους αρχικούς τους προορισμούς στη δυτική ακτή της Ινδίας, παρατείνοντας τα ταξίδια και διατηρώντας τα φορτία στο νερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ρωσικό πετρέλαιο στη θάλασσα

Η συσσώρευση αργού πετρελαίου της Ρωσίας στη θάλασσα έρχεται καθώς οι ροές αργού πετρελαίου που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε έξι εβδομάδες. Η Μόσχα απέστειλε 3,46 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, αυξημένα κατά περίπου 210.000 από την περίοδο έως τις 23 Νοεμβρίου. Ήταν η πρώτη αύξηση από τότε που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στους κολοσσούς παραγωγής Rosneft PJSC και Lukoil PJSC στα μέσα Οκτωβρίου.

Η αύξηση των ροών αντισταθμίστηκε από την ένατη συνεχόμενη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, αφήνοντας την αξία των θαλάσσιων εξαγωγών της Μόσχας αμετάβλητη στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
74
72
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Εμπόριο και ασφάλεια στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Λούλα – Τραμπ
Ο Λούλα εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να εξαιρέσει από τους ανταποδοτικούς δασμούς σειρά βραζιλιάνικων προϊόντων μεταξύ αυτών το βόειο κρέας και ο καφές
Ντόναλντ Τραμπ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Έρχεται νέος γύρος επιχορηγήσεων για πάνω από 600 εταιρείες
Τα νέα έργα που ενέκρινε η Κομισιόν, αναδεικνύουν τη συλλογική προσπάθεια της Ευρώπης να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια, καθώς και την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής άμυνας της ηπείρου
Ένα γαλλικό άρμα μάχης Leclerc
ΕΕ: Προ των πυλών συμφωνία για τον τερματισμό των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία
Οι διαπραγματευτές έχουν προγραμματίσει συνάντηση σήμερα (2.12.25) το βράδυ στις Βρυξέλλες για να καταλήξουν στην τελική μορφή ενός κανονισμού που θα ορίζει ημερομηνία για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου
iStock
Η Ουγγαρία ζητά περισσότερα αμυντικά δάνεια από το SAFE
Η Ουγγαρία επιδιώκει να αξιοποιήσει περισσότερα από τα αρχικά προβλεπόμενα 16,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της ΕΕ για την Ασφάλεια και την Ευρώπη, επικαλούμενη «πραγματικές ανάγκες» για τον εκσυγχρονισμό του στρατού της
Τανκ σε εργοστάσιο κατασκευής
Stress test για τον προϋπολογισμό της ΕΕ η στήριξη στην Ουκρανία
Τρεις εναλλακτικοί δρόμοι χρηματοδότησης βάζουν σε «τεστ αντοχής» τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, καθώς η ΕΕ αναζητά τρόπο να καλύψει τις ανάγκες της Ουκρανίας την περίοδο 2026-2027 και να χτίσει μόνιμο πλαίσιο μέχρι το 2034
Στρατιώτης στην Ουκρανία
Newsit logo
Newsit logo