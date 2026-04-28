Πεκίνο: Άλμα 34% στις αφίξεις ξένων πολιτών μετά την «χαλάρωση» των υποχρεώσεων για βίζα

Περισσότερες από 7 εκατ. συνοριακές αφίξεις και αναχωρήσεις, με ετήσια αύξηση 13%, κατέγραψαν επίσημα στοιχεία του Πεκίνου.

Συγκεκριμένα, οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις ξένων πολιτών προς και από το Πεκίνο φέτος είχαν ξεπεράσει τα 2,28 εκατ. μέχρι το πρωί της 26ης Απριλίου, με ετήσια αύξηση 34% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία συνοριακού ελέγχου Beijing General Station of Exit and Entry Frontier Inspection.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι την 25η Απριλίου, περίπου 828.000 αφίξεις ξένων πολιτών στο Πεκίνο είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την υποχρέωση έκδοσης βίζας ή μέσω πολιτικών προσωρινής διαμονής, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% επί του συνόλου των αφίξεων των ξένων πολιτών.

Η πρόσφατη αύξηση των τουριστικών αφίξεων στο Πεκίνο αποδίδεται μερικώς στη συνεχή βελτίωση των πολιτικών που δεν απαιτούν την έκδοση βίζας.

Μέχρι σήμερα, η Κίνα έχει εφαρμόσει μονομερώς πολιτικές που δεν απαιτούν την έκδοση βίζας για τους πολίτες 50 χωρών, ενώ επιτρέπεται η παραμονή ελεύθερης διέλευσης διαμετακομιζόμενων τουριστών (transit) 240 ωρών για τους πολίτες, από 55 ώρες.