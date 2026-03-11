Διεθνή

Πετρέλαιο: Αύξηση παραγωγής προαναγγέλλει ο ΥΠΕΣ των ΗΠΑ λόγω της ανόδου των τιμών του

Νταγκ Μπέργκαμ
Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ /REUTERS/Kylie Cooper

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ προανήγγειλε σήμερα (11.3.2026) ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα ανακοινώσουν σύντομα αύξηση της παραγωγής τους, εν μέσω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν.

«Πιστεύω ότι θα δείτε να ανακοινώνουν όλες οι πετρελαϊκές εταιρείες ότι αύξησαν την παραγωγή, εδώ στις ΗΠΑ», λόγω της αύξησης των τιμών και «σε απάντηση για τις ανάγκες που έχουμε αυτή τη στιγμή», είπε ο Μπέργκαμ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «είναι εύλογο» να αναμένει ότι η Βενεζουέλα θα συμβάλει επίσης στην αύξηση με 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
60
57
56
56
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: 6 κρίσιμα αγαθά που πλήττονται από τον πόλεμο στο Ιράν – Από αλουμίνιο και αιθανόλη μέχρι ζάχαρη
Παγκόσμια κρίση στις αγορές πρώτων υλών από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, αναφέρουν οι New York Times - «Οι τσέπες των καταναλωτών θα πιεστούν»
Μεγάλοι σάκοι ζάχαρης στη Βραζιλία
Newsit logo
Newsit logo