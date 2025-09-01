Πώς οι δασμοί Τραμπ έχουν επηρεάσει τις τιμές του χρυσού, του πετρελαίου και των γεωργικών προϊόντων

Η δασμολογική πολιτική του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων, είτε πρόκειται για πολύτιμα μέταλλα -όπως το χρυσό-, πετρέλαιο, αλουμίνιο είτε για γεωργικά προϊόντα – σχεδόν κανένα τμήμα δεν έχει γλιτώσει από τις ανακοινώσεις και τα μέτρα του.

Το αποτέλεσμα της πολιτικής Τραμπ είναι έντονες διακυμάνσεις τιμών πχ στο χρυσό, μετατοπισμένες εμπορικές ροές και νέοι κίνδυνοι για τους παραγωγούς και τους εμπόρους, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ο χρυσός συνέχισε την ανοδική του πορεία από το προηγούμενο έτος, σπάζοντας μάλιστα το όριο των 3.500 δολαρίων για πρώτη φορά. Ένας από τους λόγους για αυτό ήταν ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ.

Οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο των δασμών των ΗΠΑ έστρεψαν τόσο τους Δυτικούς όσο και τους Κινέζους επενδυτές στο ασφαλές καταφύγιο του χρυσού.

Αλλά η δασμολογική πολιτική του Τραμπ όχι μόνο αύξησε την τιμή του χρυσού, αλλά διατάραξε και την αγορά χρυσού: κατά καιρούς, ο χρυσός διαπραγματευόταν έως και 100 δολάρια ακριβότερα στις ΗΠΑ από ό,τι στο Λονδίνο.

Οι τιμές του χρυσού είναι συνήθως οι ίδιες στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Ο φυσικός χρυσός χονδρικής συνήθως κατέχεται στο Λονδίνο, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (COMEX).

Αλλά επειδή οι traders και οι τράπεζες φοβόντουσαν πιθανούς δασμούς εισαγωγής χρυσού από τις ΗΠΑ, τόνοι χρυσού διέσχισαν ηπείρους την άνοιξη. Οι μετοχές στο Comex της Νέας Υόρκης έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Τελικά, η αγορά χρυσού επέστρεψε στο φυσιολογικό επειδή δεν επιβλήθηκαν οι φοβούμενοι δασμοί.

Το ασήμι διαπραγματευόταν επίσης προσωρινά στη Νέα Υόρκη σε υψηλότερη τιμή από ό,τι στην αγορά spot στο Λονδίνο. Αυτό ξαφνικά κατέστησε επικερδή τη μεταφορά του πολύτιμου μετάλλου στη Νέα Υόρκη με αεροπορικές μεταφορές αντί για τη συνήθη μέθοδο αποστολής.

Η αγορά πλατίνας, ωστόσο, συνεχίζει να αντιμετωπίζει αναταραχή που σχετίζεται με τους δασμούς. Τα επιτόκια για το λευκό πολύτιμο μέταλλο είναι υπερδιπλάσια από αυτά που ήταν τον Απρίλιο και σε κάποιο σημείο μάλιστα έφτασαν στο ιστορικό υψηλό του 37%.

Οι τράπεζες δανείζουν πολύτιμα μέταλλα όπως η πλατίνα σε εταιρείες και εμπόρους με τόκο. Αυτό τους προστατεύει από τις διακυμάνσεις των τιμών.

Παραμένει αβεβαιότητα σχετικά με το εάν η απαλλαγή των ΗΠΑ από τους δασμούς για τις ράβδους πολύτιμων μετάλλων θα ισχύει και για τα λεγόμενα μέταλλα της ομάδας πλατίνας, όπως η πλατίνα και το παλλάδιο.

Ωστόσο, η ίδια η τιμή της πλατίνας έχει επίσης αυξηθεί προσωρινά. Ένας από τους λόγους είναι οι ανησυχίες για πιθανά σημεία συμφόρησης στην προσφορά από τη Ρωσία, η οποία αντιπροσωπεύει μεταξύ 10 και 15 τοις εκατό της παγκόσμιας προσφοράς. Το ίδιο ισχύει και για το παλλάδιο, του οποίου η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός. Ο Τραμπ απειλεί να επιβάλει δευτερογενείς δασμούς στους αγοραστές ρωσικών προϊόντων.

1. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Οι δευτερογενείς δασμοί των ΗΠΑ είναι επίσης πιθανό να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ επέβαλε αυτούς τους δασμούς στην Ινδία επειδή η χώρα εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η Ινδία αγοράζει σχεδόν δύο εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου την ημέρα, περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών εισαγωγών πετρελαίου. Τώρα η χώρα πρέπει να αναζητήσει άλλες πηγές πετρελαίου – αν και οι ειδικοί δεν αναμένουν ότι η Ινδία θα μπορέσει να εγκαταλείψει εντελώς το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Ως εκ τούτου, οι έμποροι πετρελαίου μέχρι στιγμής έχουν λάβει ελάχιστα υπόψη τον κίνδυνο έλλειψης εφοδιασμού λόγω δευτερογενών δασμών.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent μόλις που καταφέρνει να ξεπεράσει τα 70 δολάρια. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην επέκταση της παραγωγής από το διευρυμένο καρτέλ πετρελαίου του ΟΠΕΚ+, το οποίο περιλαμβάνει και τη Ρωσία. Οφείλεται επίσης στους δασμούς των ΗΠΑ, οι οποίοι παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, την κατανάλωση πετρελαίου.

Οι τιμές του φυσικού αερίου υποφέρουν επίσης από ανησυχίες για την ύφεση που σχετίζεται με τους δασμούς. Ωστόσο, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν προσωρινά γίνει ακριβότερες, επίσης λόγω των ανακοινωθέντων δευτερογενών δασμών για τις χώρες που εισάγουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα.

2. Μέταλλα

Ο Τραμπ εισήγαγε δασμούς εισαγωγής σε πολλά μέταλλα. Ίσως ο μεγαλύτερος αντίκτυπος, ωστόσο, ήταν μια ανακοίνωση δασμών που αργότερα δεν εφαρμόστηκε πλήρως: Τον Ιούλιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 50% στις εισαγωγές χαλκού.

Ως αποτέλεσμα, η τιμή του χαλκού στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε ιστορικό υψηλό και κατά καιρούς ήταν 30% υψηλότερη από την τιμή του Λονδίνου. Το βιομηχανικό μέταλλο διαπραγματεύεται κανονικά σε παρόμοιες τιμές και στα δύο χρηματιστήρια. Ωστόσο, οι traders εισήγαγαν τόνους χαλκού στις ΗΠΑ τις εβδομάδες πριν, αφού έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν τους δασμούς χαλκού.

Στη συνέχεια, στις αρχές Αυγούστου, ήρθε η αντιστροφή: Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι τα μεταλλεύματα και τα συμπυκνώματα χαλκού δεν θα υπόκεινται σε δασμούς, αλλά μόνο τα προϊόντα χαλκού, όπως τα καλώδια.

Η τιμή του χαλκού στις ΗΠΑ μειώθηκε στη συνέχεια κατά πάνω από 20% – η μεγαλύτερη πτώση από το 1988. Η διαφορά μεταξύ των τιμών στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έχει σχεδόν εξαφανιστεί εντελώς.

Ωστόσο, ο Τραμπ υιοθέτησε μια σοβαρή προσέγγιση σε δύο άλλα μέταλλα: το αλουμίνιο και τον χάλυβα. Αρχικά, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς εισαγωγής 25% σε αυτά και στις αρχές Ιουνίου αύξησε τους δασμούς στο 50%. Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέκτεινε τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα που περιέχουν αλουμίνιο ή χάλυβα.

Ως αποτέλεσμα, η πριμοδότηση για τις φυσικές παραδόσεις αλουμινίου στις ΗΠΑ επεκτάθηκε προσωρινά στα 1.560 δολάρια ανά τόνο. Αυτό είναι σχεδόν οκτώ φορές υψηλότερο από ό,τι στην Ευρώπη, γράφουν οι αναλυτές της Commerzbank, Κάρστεν Φριτς και Μπάρμπαρα Λάμπρεχτ. Στις αρχές του έτους, αυτές οι περιφερειακές πριμοδοτήσεις, τις οποίες οι αγοραστές πρέπει να πληρώσουν επιπλέον της τιμής ανταλλαγής για να αποκτήσουν πραγματικά διαθέσιμο αλουμίνιο, ήταν σχεδόν οι ίδιες.

Σύμφωνα με ανάλυση της UBS, οι δασμοί στον χάλυβα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές στις ΗΠΑ για το ενδιάμεσο προϊόν, τον επίπεδο χάλυβα θερμής έλασης σε μορφή ρόλων. Μεσοπρόθεσμα, οι παραγωγοί χάλυβα των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγική τους δυναμικότητα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, οι δασμοί στον χάλυβα είναι πιθανό να μειώσουν την ανάπτυξη και τη ζήτηση για σιδηρομετάλλευμα, από το οποίο παράγεται ο χάλυβας.

3. Γεωργικά Προϊόντα

Οι τιμές αρκετών γεωργικών προϊόντων διαταράχθηκαν επίσης από τους δασμούς του Τραμπ. Για παράδειγμα, χυμός πορτοκαλιού: Η ανακοίνωση δασμών 50% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία, τον σημαντικότερο προμηθευτή πορτοκαλιών των ΗΠΑ, αρχικά προκάλεσε απότομη αύξηση των τιμών. Όταν ο Τραμπ αργότερα υπαναχώρησε και ανακοίνωσε δασμούς μόνο 10%, οι τιμές μειώθηκαν ξανά.

Οι δασμοί στις εισαγωγές από τη Βραζιλία οδήγησαν επίσης στην άνοδο των τιμών του καφέ. Η τιμή των κόκκων Arabica, οι οποίοι καλλιεργούνται σε μεγάλο βαθμό στη Βραζιλία, ανέβηκε σε υψηλό δέκα εβδομάδων την περασμένη εβδομάδα.

Εκτός από τους δασμούς, οι πιθανές ζημιές από παγετό σε μια περιοχή καλλιέργειας της Βραζιλίας οδήγησαν επίσης στην άνοδο των τιμών. Τα αποθέματα καφέ στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (ICE) μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών στα μέσα Αυγούστου, σύμφωνα με τον αναλυτή Fritsch.