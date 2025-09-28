Πώς οι πολεμικές δαπάνες τροφοδοτούν την οικονομία της Ρωσίας

Ακόμη κι αν σταματήσουν οι μάχες στην Ουκρανία, η οικονομία της Ρωσίας μπορεί να μην βγει ποτέ από το πεδίο της μάχης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι μαζικές αμυντικές δαπάνες των τελευταίων χρόνων έχουν «εγκλωβίσει» τη Ρωσία σε μια κατάσταση στρατιωτικοποίησης που έχει μεταμορφώσει τα εργοστάσια και απορροφήσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους. Η αύξηση αυτή έχει συμβάλει στην αποτροπή της συρρίκνωσης της οικονομίας, καθιστώντας την υποχώρηση επικίνδυνη.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση υποχώρησης. Θεωρεί ότι υπάρχει διαρκής ανάγκη για μια καλά εξοπλισμένη ρωσική στρατιωτική δύναμη — κάτι που οι δυτικοί ηγέτες φοβούνται ότι θα μπορούσε να εξαπολύσει εναντίον του ΝΑΤΟ μέσα σε πέντε χρόνια — και θέλει να ενσωματώσει την ακμάζουσα αμυντική βιομηχανία στο μακροπρόθεσμο όραμά του.

Ενώ ο ίδιος καταρτίζει τα σχέδιά του και η Ευρώπη ξοδεύει δισεκατομμύρια για τον εκσυγχρονισμό των στρατών της ως απάντηση, το ερώτημα είναι τι θα συμβεί με την υπερπροσφορά αρμάτων μάχης και πυραύλων που παράγουν τα ρωσικά εργοστάσια.

Η Μόσχα θα μπορούσε να μετατρέψει αυτό που σήμερα αποτελεί βάρος για τον προϋπολογισμό σε μια βιώσιμη πηγή εσόδων, πωλώντας όπλα σε συμμάχους όπως η Κίνα. Ωστόσο, καθώς συσσωρεύονται στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, αποσταθεροποιώντας τις σχέσεις με την Ευρώπη, κινδυνεύουν να γίνουν βάρος για μια οικονομία που ήδη αντιμετωπίζει κυρώσεις, ένα ασταθές τραπεζικό σύστημα και επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Ο ίδιος ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του την περασμένη εβδομάδα στο παλαιότερο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού της Ρωσίας, έδειξε να κοιτάζει πέρα από το ενδεχόμενο τέλος του πολέμου, δηλώνοντας ότι «η ζήτηση για σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις δεν θα τελειώσει εκεί».

Η αύξηση της στρατιωτικής παραγωγής της Ρωσίας είναι εντυπωσιακή. Πριν από την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, είχε προγραμματίσει να παραδώσει περίπου 400 θωρακισμένα οχήματα τον επόμενο χρόνο. Τώρα παραδίδει 10 φορές περισσότερα.

Είναι επίσης καινοτόμος, καθώς ξεκίνησε τις δικές της γραμμές παραγωγής για drones, αφού αυτά έγιναν αναπόσπαστο όπλο στη σύγκρουση. Αρχικά βασιζόταν στις εισαγωγές από το Ιράν, αλλά πέρυσι παρήγαγε 1,5 εκατομμύρια drones — από 140.000 το 2023.

Ωστόσο, το κόστος του πολέμου ήταν επίσης τεράστιο. Οι αμυντικές δαπάνες μεταξύ 2022 και 2024 ανήλθαν σε τουλάχιστον 22 τρισεκατομμύρια ρούβλια (263 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Και οι δαπάνες δεν δείχνουν κανένα σημάδι μείωσης τα επόμενα τρία χρόνια, οδηγώντας σε ετήσια ελλείμματα σε έναν προϋπολογισμό που ήδη πιέζεται από τις κυρώσεις.

Η Ρωσία μπορεί να ανατρέξει στις συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να βρει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των διευρυμένων στρατιωτικών εργοστασίων της: η μετάβαση της Σοβιετικής Ένωσης σε κατάσταση πολέμου το 1941 έθεσε τα θεμέλια για να καταστεί κορυφαίος παγκόσμιος πωλητής όπλων μετά το τέλος των εχθροπραξιών, σύμφωνα με την Tatiana Orlova της Oxford Economics.

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο πεδίο δοκιμών για νέα όπλα και τεχνολογίες», δήλωσε. Αφού ο πόλεμος τελειώσει ή περάσει σε φάση παύσης, «και οι δύο χώρες είναι πιθανό να εξάγουν την τεχνολογία και τον εξοπλισμό που αποδείχθηκαν πιο επιτυχημένοι».

Ήδη ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στον πλανήτη μετά τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση στην Ουκρανία, οι ρωσικές πωλήσεις μειώθηκαν μόνο τα τελευταία χρόνια, καθώς χρησιμοποίησε ό,τι παρήγαγε στην εκστρατεία εναντίον του γείτονά της. Τώρα, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να ανακάμψει.

Η αμυντική βιομηχανία συμμετέχει και πάλι σε εκθέσεις όπλων στην Ινδία, την Κίνα, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Για πρώτη φορά σε έξι χρόνια, ρωσικά όπλα παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις στη Μαλαισία και τη Βραζιλία. Οι προσφορές καλύπτουν όλο το φάσμα του στρατιωτικού εξοπλισμού. Μεταφορές τεχνολογίας και κοινή παραγωγή είναι επίσης στο τραπέζι.

Ο κρατικός εξαγωγέας όπλων Rosoboronexport, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου το 85% των ξένων πωλήσεων, αναφέρει ότι η συσσωρευμένη ζήτηση έχει οδηγήσει τις παραγγελίες του σε ρεκόρ ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξασφαλίζοντας στις εργοστασιακές μονάδες εγγυημένη ζήτηση και πολυετή συμβόλαια.

Η Ρωσία θα μπορούσε να εξάγει στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 17 έως 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κέντρου Ανάλυσης του Παγκόσμιου Εμπορίου Όπλων, το οποίο επισημαίνει το ενδιαφέρον των χωρών του παγκόσμιου Νότου, οι οποίες επιθυμούν να αποφύγουν την εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

«Η ζήτηση για ρωσικά όπλα δεν έχει σχεδόν εξαφανιστεί», δήλωσε η Άννα Μπορσέβσκαγια, ανώτερη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο για την Πολιτική της Εγγύς Ανατολής της Ουάσιγκτον. «Οι αξιωματούχοι στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική θα θεωρούσαν ακόμη και μια περιορισμένη ή προσωρινή συμφωνία με την Ουκρανία ως πράσινο φως για να εκμεταλλευτούν γρήγορα τις νέες αλυσίδες εφοδιασμού

Ένα κίνητρο, λέει, είναι η τιμή, καθώς η αύξηση του όγκου παραγωγής έχει οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας, με αποτέλεσμα ορισμένα προϊόντα να είναι φθηνότερα από ό,τι πριν την εισβολή.

The strategy is not without flaws. Rosoboronexport’s order book, despite representing a sizable cushion should government spending be trimmed, is still less than half the annual defense budget. And some potential customers could face pressure from the West, akin to Donald Trump telling India to cease purchases of Russian oil.

What’s more, while military plants will continue operating — providing employment and contributing to economic expansion — layoffs and pay cuts are possible, according to Oxford Economics’s Orlova. Exports won’t generate sufficient demand to keep facilities running around the clock as they do now, she said.

Ο Πούτιν επιμένει ότι τα χρήματα που έχει δαπανήσει η Ρωσία για την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού δεν έχουν πάει χαμένα και έχει δηλώσει ότι αντιλαμβάνεται την πρόκληση που έχει μπροστά του. Για να βοηθήσει στην επικείμενη μετάβαση, υποστηρίζει όχι μόνο την αύξηση των εξαγωγών όπλων, αλλά και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ αμυντικών και πολιτικών επιχειρήσεων.

Κατά την άποψή του, η λεγόμενη παραγωγή διπλής χρήσης θα πρέπει να είναι ήδη δυνατή για εξαρτήματα σε τομείς όπως η ναυπηγική, η αεροπορία, η ηλεκτρονική, ο ιατρικός εξοπλισμός και η γεωργία.

Για τον Πούτιν, ωστόσο, ο κυρίαρχος παράγοντας στη λήψη των αποφάσεών του θα είναι η διατήρηση ενός στρατού έτοιμου για μάχη, στον οποίο μπορεί να βασίζεται πέρα από την τρέχουσα αποστολή του — πράγμα που σημαίνει ότι η αναβαθμισμένη παραγωγική ικανότητα της Ρωσίας είναι εδώ για να μείνει.