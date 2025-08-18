Πώς οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων επηρεάζουν την αγορά ομολόγων των ΗΠΑ

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται αυτή την εβδομάδα το μεγάλο στοίχημα των traders ομολόγων ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) είναι έτοιμη για μείωση επιτοκίων, καθώς ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ (Jerome Powell) έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του για την οικονομία.

Η ομιλία του Πάουελ την Παρασκευή (15.8.2025) στην ετήσια συνάντηση της κεντρικής τράπεζας στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης περιόδου για την αγορά ομολόγων, η οποία θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του ποσοστού τον επόμενο μήνα, και τουλάχιστον μία ακόμη μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τελευταία χρόνια, ο Πάουελ έχει αξιοποιήσει την ευκαιρία για να κάνει δηλώσεις σχετικά με την πολιτική που επηρεάζουν την αγορά, και αυτή τη φορά το πλαίσιο είναι πιθανώς πολύ σημαντικό.

Οι επενδυτές είναι πεπεισμένοι ότι η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας έχει ανοίξει το δρόμο για μια πιο επιεική στάση από τον πρόεδρο της Fed, αν και τα εκπληκτικά υψηλά στοιχεία για τον πληθωρισμό προκάλεσαν αμφιβολίες σε ορισμένους οικονομολόγους.

Προς το παρόν, οι επενδυτές αναμένουν ότι θα αποφύγει να ανατρέψει τις προσδοκίες τους για μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, ενώ πιθανότατα θα υπενθυμίσει ότι η απόφαση των αξιωματούχων στις 17 Σεπτεμβρίου θα εξαρτηθεί από τις εκθέσεις που θα υποβληθούν πριν από τη συνεδρίαση, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει επιβράδυνση και ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο.

«Έχει την ικανότητα να κάνει κάτι που θα επηρεάσει την αγορά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει», δήλωσε η Κέλσι Μπέρο (Kelsey Berro), εκτελεστική διευθύντρια για τα σταθερά εισοδήματα στην JPMorgan Asset Management. Οι τιμές στην αγορά ομολόγων «εξακολουθούν να είναι σύμφωνες με ένα υποτονικό περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι βλέπουν κάποιο σημαντικό λόγο να αντιταχθούν στις προσδοκίες της αγοράς».

Οι αποδόσεις είναι χαμηλότερες για τις περισσότερες λήξεις τον Αύγουστο, με επικεφαλής τις διετείς, μετά τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση τον Ιούλιο που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για χαλάρωση της Fed. Το αποτέλεσμα είναι ότι η καμπύλη αποδόσεων έχει γίνει πιο απότομη αυτό το μήνα, με το διετές επιτόκιο να σταθεροποιείται γύρω στο 3,75%, όχι πολύ πάνω από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών.

Τα κρατικά ομόλογα άνοιξαν με μικρές μεταβολές στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας στην Ασία, με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς να διατηρούνται στο 4,32%.

Έκπληξη στο Ουαϊόμινγκ

Αυτό το σκηνικό ενισχύει το ενδιαφέρον για τη συνάντηση στο Τζάκσον Χολ. Πριν από τρία χρόνια, ο Πάουελ ώθησε τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων προς τα πάνω, προειδοποιώντας ότι η καταπολέμηση του πληθωρισμού θα έφερνε δυσκολίες στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στο συμπόσιο του περασμένου έτους, έδειξε ότι η Fed ήταν έτοιμη να μειώσει το κόστος δανεισμού από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών. Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων έπεσαν εκείνη την ημέρα, καθώς τα σχόλια επιβεβαίωσαν τους επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει σε μειώσεις των επιτοκίων. Τον Σεπτέμβριο εκείνου του έτους, η Fed προχώρησε στην πρώτη από μια σειρά μειώσεων, με μια τεράστια κίνηση μισού σημείου.

Ορισμένοι επενδυτές προετοιμάζονται για μια επανάληψη αυτής της απόφασης. Μια σειρά από μεγάλες συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης έχουν στοχεύσει σε μια κίνηση μισού σημείου τον επόμενο μήνα, ακόμη και μετά την άνοδο των τιμών παραγωγού. Αυτές οι στοιχηματικές κινήσεις θα αποδώσουν κέρδη εάν η αγορά αποτιμήσει περίπου 40 μονάδες βάσης χαλάρωσης στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η εντεινόμενη πίεση από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησης για μείωση του κόστους δανεισμού συμβάλλει στην ενίσχυση αυτών των στοιχημάτων. Ο Πάουελ έχει δηλώσει εδώ και μήνες ότι χρειάζεται χρόνο για να δει τον αντίκτυπο των δασμών στον πληθωρισμό και παραμένει σταθερός στη θέση του, παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να τον πιέσει να προχωρήσει σε μείωση.

«Η Fed βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», δήλωσε ο Scott DiMaggio, επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος της AllianceBernstein. «Έχουν μείνει λίγο πίσω, αλλά περιμένουν να δουν τον αντίκτυπο των δασμών και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία και τον πληθωρισμό».

Σύμφωνα με τον DiMaggio, τα στοιχεία έχουν φτάσει στο σημείο «όπου μπορείς να πεις: «Ναι, πρέπει να συνεχίσουν τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων»».

Αποφασιστικά στοιχεία

Μετά το Jackson Hole, η αγορά θα επικεντρωθεί στα στοιχεία για την απασχόληση του Αυγούστου που θα δημοσιευθούν στις 5 Σεπτεμβρίου και στο αν αυτά θα σφραγίσουν την πορεία για χαλάρωση τον επόμενο μήνα και ενδεχομένως θα σηματοδοτήσουν την πιθανότητα ακόμη και μιας αιφνιδιαστικής μείωσης κατά μισό σημείο. Βεβαίως, αρκετοί επενδυτές και traders δήλωσαν ότι μια κίνηση τέτοιας κλίμακας είναι απίθανη μετά την καυτή έκθεση για τον πληθωρισμό των παραγωγών.

«Η αίσθησή μας είναι ότι όλα θα εξαρτηθούν από την έκθεση για την απασχόληση», δήλωσε ο Gregory Faranello, επικεφαλής της AmeriVet Securities για τις συναλλαγές και τη στρατηγική των επιτοκίων στις ΗΠΑ. «Αν είναι αδύναμη, θα τιμολογήσουμε 25 και δεν πιστεύουμε ότι ο Πάουελ θα αντιδράσει».

Ένας ταχύτερος ρυθμός χαλάρωσης θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από τον στόχο της Fed, και με την προοπτική ενός ενδεχόμενου δημοσιονομικού πλεονεκτήματος από το νομοσχέδιο του Τραμπ για τους φόρους και τις δαπάνες. Σε συνδυασμό με τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την πίεση που ασκεί η κυβέρνηση στην κεντρική τράπεζα και την κίνηση του προέδρου να αντικαταστήσει τον επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, αυτό θα μπορούσε να ωθήσει τους διαχειριστές κεφαλαίων να απαιτήσουν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για μακρύτερες λήξεις.

«Η προωθητική εφαρμογή επιθετικών περικοπών απαιτεί από την Fed να παραμερίσει τυχόν εναπομείναντες κινδύνους ανοδικής πορείας του πληθωρισμού» και να υιοθετήσει την άποψη ότι η ανεργία είναι σαφώς υψηλότερη, δήλωσε ο Ed Al-Hussainy, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην Columbia Threadneedle Investment.