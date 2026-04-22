«Πράσινο φως» για το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία από την ΕΕ

Στην ημερήσια διάταξη των πρεσβευτών της ΕΕ εντάχθηκαν το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία και το 20ό πακέτο κυρώσεων, τα οποία εγκρίθηκαν σε επίπεδο Coreper και προωθούνται πλέον για τελική έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Ειδικότερα, το δάνειο προς την Ουκρανία και το πακέτο κυρώσεων αναμένεται να ολοκληρωθούν τυπικά αύριο (23.4.2026) το απόγευμα, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας, σημειώνοντας ότι η Λευκωσία εργάστηκε αδιάκοπα για τη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο και την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Η έγκριση των μέτρων συνδέεται και με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία, οι οποίες φαίνεται να επηρέασαν το κλίμα στο εσωτερικό της ΕΕ.

Μέχρι πρότινος η Βουδαπέστη είχε μπλοκάρει αποφάσεις που απαιτούν ομοφωνία, καθυστερώντας πακέτα κυρώσεων και χρηματοδοτικής βοήθειας, ωστόσο μετά τις αλλαγές στην ηγεσία της χώρας παρατηρείται μεγαλύτερη διάθεση για συμβιβασμό και συνεργασία, γεγονός που διευκόλυνε την προώθηση των αποφάσεων.