Πρώτη επιλογή τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για τους νέους στην Κίνα

Το 94% των συμμετεχόντων καταγράφηκε ότι προχώρησε στην αγορά αυτοκινήτου για πρώτη φορά, σύμφωνα με πανεθνική μελέτη στην Κίνα για νέους αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, που δημοσιοποιήθηκε από κοινού από την China Auto Information Technology (Tianjin), Ltd. και την πλατφόρμα αυτοκινητικής πληροφόρησης Dongchedi (DCar).

Συγκεκριμένα, σχεδόν τέσσερις στους πέντε νέους αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Κίνα δήλωσαν ότι η αγορά τους συνδέθηκε αρχικά με την κάλυψη των καθημερινών μεταφορικών τους αναγκών.

Κεντρικό ρόλο στη συγκεκριμένη τάση παίζει η οικονομική δυνατότητα. Πάνω από το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η τιμή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή οχήματος, με τους περισσότερους νέους αγοραστές να στρέφονται σε αυτοκίνητα αξίας μεταξύ 50.000 και 100.000 γιουάν (περίπου 6.156 έως 12.312 ευρώ), σύμφωνα με την έρευνα.

Η ταχεία οικονομική αποτίμηση της αξίας των νέων οχημάτων ενισχύει την τάση για την αγορά μεταχειρισμένων, καθώς ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι προτίμησαν την αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων, προκειμένου ν’ αποφύγουν μία απότομη μείωση της αξίας ενός καινούργιου οχήματος.

Τα στοιχεία της Ένωσης Πωλητών Αυτοκινήτων στην Κίνα (CADA), που ιχνηλατεί τα στοιχεία για την πορεία της αξίας των καινούργιων οχημάτων δείχνουν ότι αρκετά μοντέλα χάνουν περίπου το 50% από την αρχική αξία τους μέσα σε τρία χρόνια.