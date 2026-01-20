Διεθνή

Πτώση-σοκ στις γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ το 2025

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 17,5% από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο
Drone shot of a terminal tractor driving between shipping containers in a massive intermodal container yard in the Port of Long Beach at sunset. Authorization was obtained from the Port of Long Beach Security Division and POLB Harbor Patrol for this operation in restricted airspace.
Ισχυρή μείωση καταγράφηκε το 2025 στις εξαγωγές γερμανικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, ενώ αντιθέτως, αύξηση σημείωσαν οι εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων. Οι ΗΠΑ έχασαν πλέον την πρώτη θέση ως εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, την οποία καταλαμβάνει και πάλι η Κίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, τους πρώτους 11 μήνες του 2025 οι εξαγωγές προϊόντων Made in Germany προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 9,4% στα 135,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,2% στα 86,9 δισεκατομμύρια. Συνολικά, το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας με τις ΗΠΑ μειώθηκε στα 48,9 δισ. ευρώ τους πρώτους 11 μήνες, στο χαμηλότερο επίπεδό του από το έτος της πανδημίας COVID-19 του 2021.

Το ιστορικό υψηλό των 64,8 δισ. ευρώ επιτεύχθηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και, ως αποτέλεσμα, έθεσε την Γερμανία στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου, επισημαίνει στο ρεπορτάζ της η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD, υπενθυμίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τα υψηλά εμπορικά πλεονάσματα της Γερμανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως επιζήμια για την οικονομία της χώρας του και έχει δηλώσει ότι βασικό κίνητρο πίσω από την προστατευτική δασμολογική του πολιτική είναι η προσπάθεια αντιστάθμισης τέτοιων «άδικων» εμπορικών ανισορροπιών. Στην περίπτωση της Γερμανίας, έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις εξαγωγές αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ.

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας πλήττεται όπως φαίνεται ιδιαίτερα από τους νέους δασμούς. Οι εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 17,5% από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο – σε αξία 26,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές μηχανολογικού εξοπλισμού μειώθηκαν κατά 9% στα 24,1 δισ. ευρώ.

Η φαρμακευτική βιομηχανία, από την άλλη πλευρά, κατάφερε να διατηρήσει τον όγκο των εξαγωγών της, ο οποίος αυξήθηκε κατά 0,7% σε αξία 26,2 δισ. ευρώ. «Η αγορά των ΗΠΑ είναι απίθανο να αποτελέσει αγορά ανάπτυξης για τους Γερμανούς εξαγωγείς στο άμεσο μέλλον. Έχει μεταλλαχθεί σε μια επικίνδυνη επιχείρηση», τονίζει ο Σεμπάστιαν Ντούλιεν, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου IMK, το οποίο συνδέεται με τα συνδικάτα. «Λόγω της ζιγκ-ζαγκ εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ, οι εταιρείες δεν μπορούν πλέον να κάνουν αξιόπιστο σχεδιασμό», αναφέρει από την πλευρά του ο επικεφαλής οικονομολόγος της ιδιωτικής τράπεζας Hauck Aufhäuser Lampe Αλεξάντερ Κρούγκερ και προσθέτει ότι η περίπτωση της Γροιλανδίας δείχνει ότι «η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για γεωπολιτικούς στόχους».

Ο Φόλκερ Τράιερ, επικεφαλής εξωτερικού εμπορίου στο Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (DIHK), περιγράφει το 2025 ως έτος με ρεκόρ επιβαρύνσεων στο εξωτερικό εμπόριο – ειδικά λόγω της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει, αυξάνεται ο ανταγωνισμός από την Κίνα, η οποία επανήλθε ως ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, με τη συνολική αξία των διμερών εμπορικών συναλλαγών στα 230,8 δισ. ευρώ για τους έντεκα πρώτους μήνες του 2025. Κατά την ίδια περίοδο, το εμπόριο με τις ΗΠΑ έφθασε τα 222,8 δισ. ευρώ.

