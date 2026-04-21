Reuters: Η Ρωσία θα διακόψει τις ροές πετρελαίου από το Καζακστάν προς την Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba

Η Ρωσία πρόκειται να διακόψει τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba από 1η Μαΐου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η διακοπή των ροών από το Καζακστάν θα προσθέσει περισσότερη αβεβαιότητα στον εφοδιασμό της Γερμανίας με καύσιμα, με τον πόλεμο στο Ιράν διαταράσσει τις μεταφορές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, και αφότου οι ενεργειακοί δεσμοί του Βερολίνου με τη Ρωσία διαταράχθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του ρωσικού αγωγού Druzhba ανήλθαν σε 2.146 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, ή περίπου 43.000 βαρέλια ημερησίως, το 2025, σημειώνοντας αύξηση 44% από το 2024, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 730.000 τόνους.

Μια πλήρης διακοπή θα αφαιρούσε περίπου το 17% των έως και 12 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου ετησίως που επεξεργάζεται το διυλιστήριο PCK της Γερμανίας – ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας – στη βορειοανατολική πόλη Σβέντ, καύσιμο από το οποίο τροφοδοτούνται 9 στα 10 αυτοκίνητα στην περιοχή του Βερολίνου και του Βραδεμβούργου.

Οι πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις της Ρωσίας με τη Γερμανία έχουν διαταραχθεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου σταμάτησαν μετά την έναρξη του πολέμου και το Βερολίνο έθεσε το 2022 τις τοπικές μονάδες του μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου της Ρωσίας Rosneft υπό επιτροπεία.

Το Καζακστάν προμηθεύει πετρέλαιο στο διυλιστήριο PCK μέσω της βόρειας διακλάδωσης του αγωγού Druzhba, ο οποίος διασχίζει την Πολωνία, από το 2023, αλλά οι προμήθειες έχουν διακοπεί επανειλημμένα από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ρωσικό τμήμα του αγωγού.