Ρούτε για στόχο αμυντικών δαπανών 5% του ΑΕΠ: Τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να προστατευτούν – Είναι δίκαιο να εξισωθούμε με τις ΗΠΑ

«Πρέπει να προστατευτούμε από τους εχθρούς μας, αλλά και επειδή είναι δίκαιο να εξισωθούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε την Τρίτη (23.10.2025), σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο συνόδου του ΝΑΤΟ, αναφορικά με τον νέο στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών.

Η Ισπανία αντιτάχθηκε στο μέτρο και τελικά εξαιρέθηκε από τον νέο στόχο αμυντικών δαπανών, καθώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις επενδύσεις από το 2,7% του ΑΕΠ που είχε καθοριστεί πέρυσι. Ο Μαρκ Ρούτε επίσης επαίνεσε τον Τραμπ για την υποστήριξή του στην Ουκρανία στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας και σε άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ΝΑΤΟ θα γίνει πολύ ισχυρό μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ. «Είμαστε μαζί τους σε όλη τη διαδρομή».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στον Πρόεδρο Τραμπ ως «μπαμπά», μετά την επίθεση του Προέδρου εναντίον του Ισραήλ και του Ιράν για τη συνέχιση των επιθέσεων παρά την εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας.

Πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία την Τρίτη, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι και οι δύο χώρες παραβίασαν τους όρους της συμφωνίας και πολεμούσαν τόσο πολύ και σκληρά που «δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν».

«Ο μπαμπάς πρέπει μερικές φορές να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα», είπε ο Ρούτε για να περιγράψει τη χρήση βρισιών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.