Διεθνή

Ρούτε για στόχο αμυντικών δαπανών 5% του ΑΕΠ: Τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να προστατευτούν – Είναι δίκαιο να εξισωθούμε με τις ΗΠΑ

Ο Μαρκ Ρούτε επίσης επαίνεσε τον Τραμπ για την υποστήριξή του στην Ουκρανία στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας
NATO Secretary General Mark Rutte speaks during a press conference at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium September 23, 2025.
REUTERS / Geert Vanden Wijngaert

«Πρέπει να προστατευτούμε από τους εχθρούς μας, αλλά και επειδή είναι δίκαιο να εξισωθούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε την Τρίτη (23.10.2025), σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο συνόδου του ΝΑΤΟ, αναφορικά με τον νέο στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών.

Η Ισπανία αντιτάχθηκε στο μέτρο και τελικά εξαιρέθηκε από τον νέο στόχο αμυντικών δαπανών, καθώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις επενδύσεις από το 2,7% του ΑΕΠ που είχε καθοριστεί πέρυσι. Ο Μαρκ Ρούτε επίσης επαίνεσε τον Τραμπ για την υποστήριξή του στην Ουκρανία στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας και σε άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Το ΝΑΤΟ θα γίνει πολύ ισχυρό μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ. «Είμαστε μαζί τους σε όλη τη διαδρομή».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στον Πρόεδρο Τραμπ ως «μπαμπά», μετά την επίθεση του Προέδρου εναντίον του Ισραήλ και του Ιράν για τη συνέχιση των επιθέσεων παρά την εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας.

Πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία την Τρίτη, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι και οι δύο χώρες παραβίασαν τους όρους της συμφωνίας και πολεμούσαν τόσο πολύ και σκληρά που «δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν».

«Ο μπαμπάς πρέπει μερικές φορές να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα», είπε ο Ρούτε για να περιγράψει τη χρήση βρισιών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Η Τράπεζα της Αγγλίας και ο ΟΟΣΑ προειδοποιούν σοβαρά για τον ασταθή πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ο ΟΟΣΑ προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πολύ πιο άκαμπτος από ό,τι είχε προβλέψει στην τελευταία του πρόβλεψη τον Ιούνιο και υψηλότερος από οποιοδήποτε άλλο έθνος της G-7 τα επόμενα χρόνια
Inflation and the economic crisis. Financial market crash. The Red arrow on the chart is pointing Up. Golden Stack Coins With Red Arrow Showing Upward Direction for the higher inflation concept.
FCAS: Κολλημένο στο έδαφος το νέο ευρωπαϊκό αερομαχητικό – Προ της ρήξης Μερτς και Μακρόν για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στα κέρδη από την παραγωγή του
Το Future Combat Aircraft System (FCAS) κινδυνεύει να μείνει σχέδιο επί χάρτου καθώς Γερμανία και Γαλλία δεν τα βρίσκουν στο ποιος θα έχει τη μερίδα του λέοντος στο project
Αερομαχητικό Typhoon
Έκκληση Γερμανών στους Ευρωπαίους: Ανοίξτε τους κουμπαράδες των ταμείων και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για επενδύσεις στην άμυνα – Τα σενάρια για την Ελλάδα
Η αντιπρόεδρος της Bundesbank, αναφέρθηκε στο ζήτημα της επιπλέον χρηματοδότησης της άμυνας και τονίζει πως «η επέκταση των αμυντικών δυνατοτήτων δεν είναι επομένως μόνο μια αναγκαιότητα πολιτικής ασφάλειας, αλλά και οικονομική»
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3
Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για οικονομική στήριξη στην κυβέρνηση Μιλέι μετά την συνάντηση με τον Τραμπ, λέει ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ
Ο Σκοτ Μπέσεντ υπόσχεται «όλες τις επιλογές για σταθεροποίηση» στον Μιλέι της Αργεντινής - Στα ύψη τα ομόλογα και το πέσο μετά τις ανακοινώσεις του
Ο Σκοτ Μπέσεντ
Newsit logo
Newsit logo