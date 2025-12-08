Συμβαίνει τώρα:
SAFE: Η Κομισιόν απέρριψε το σχέδιο της Ελλάδας για ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς

H Ελλάδα φαίνεται να ζήτησε πολλά περισσότερα χρήματα, από όσα είχε ανακοινώσει η Κομισιόν ότι θα διαθέσει στη χώρα μας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σ.σ. Κομισιόν) δεν ενέκρινε το σχέδιο που κατέθεσε η Ελλάδα για την απόκτηση ευρωπαϊκών εξοπλισμών μέσω του προγράμματος SAFE και δίνει στην Αθήνα λίγες ημέρες προθεσμία για να υποβάλει εκ νέου την πρότασή της.

Η Κομισιόν ζητά από την Αθήνα να συμπεριλάβει εξοπλισμούς που συνάδουν περισσότερο με τη στρατηγική του SAFE για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Στο αίτημά της η Ελλάδα φαίνεται να ζήτησε πολλά περισσότερα χρήματα, από όσα είχε ανακοινώσει η Κομισιόν ότι θα διαθέσει στη χώρα μας, δηλαδή τα 787,6 εκατομμύρια ευρώ.

