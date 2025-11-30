Σε κρίση παραμένει η Κίνα – Οι λόγοι και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις

Οι προοπτικές για τον τομέα της βιομηχανίας της Κίνας παραμένουν ζοφερές, με το κλίμα μεταξύ των κινεζικών εταιρειών να παραμένει κάτω από το κρίσιμο όριο για όγδοο συνεχόμενο μήνα.

Ακόμη και ο συνήθως ισχυρός τομέας της βιομηχανίας της Κίνας δείχνει σημάδια απώλειας δυναμικής. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στο Πεκίνο, ο επίσημος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) για τη μεταποίηση αυξήθηκε ελαφρά στις 49,2 μονάδες από 49,0 τον Οκτώβριο, παραμένοντας όμως σημαντικά κάτω από τις 50 μονάδες που χωρίζουν την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, σύμφωνα με την handelsblatt.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης για τον μη μεταποιητικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις κατασκευές, στέλνει επίσης προειδοποιητικά σήματα: έχει μειωθεί από 50,1 σε 49,5 μονάδες. Αυτή είναι η πρώτη πτώση κάτω από το όριο επέκτασης από τον Δεκέμβριο του 2022.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ξεκάθαρα πόσο δύσκολο είναι για τη βιομηχανία να συνεχίσει την ανάκαμψή της μετά την ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία. Ταυτόχρονα, η εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ ασκεί πρόσθετη πίεση σε πολλές εταιρείες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο δείκτης PMI για τον τομέα των υπηρεσιών έχει υποχωρήσει σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η στατιστική υπηρεσία αναφέρει ως τον κύριο λόγο το τέλος της εορταστικής ώθησης από τις εθνικές εορτές γύρω από την «Χρυσή Εβδομάδα» τον Οκτώβριο. Ενώ οι υποδείκτες για τις παραγγελίες και τις παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν ελαφρώς σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παραμένουν επίσης κάτω από το όριο ανάπτυξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό επιδεινώνει ένα οικείο δίλημμα για τους υπεύθυνους χάραξης οικονομικής πολιτικής του Πεκίνου: Πρέπει η κυβέρνηση να ξεκινήσει επώδυνες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ή να στηρίξει την ασθενή εγχώρια ζήτηση με νέα, ενδεχομένως πιο σημαντικά, μέτρα τόνωσης της οικονομίας;

Η απάντηση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη υπό το πρίσμα της παγκόσμιας επιβράδυνσης, της συνεχιζόμενης στεγαστικής κρίσης και των υπερχρεωμένων δήμων. Ήδη από το τρίτο τρίμηνο, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο κατέγραψε μόνο την πιο αδύναμη ανάπτυξη εδώ και ένα χρόνο. Το Πεκίνο αναμένει ανάπτυξη πέντε% για το τρέχον έτος. Μόλις την Τετάρτη, η κυβέρνηση παρουσίασε ένα ακόμη πακέτο μέτρων για την τόνωση της κατανάλωσης.

Ωστόσο, οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να αντιστραφεί η τάση. Ο οικονομολόγος της Σαγκάης Ζου Τιάν θεωρεί την ανεπίλυτη κρίση ακινήτων ως την κύρια αιτία της χαμηλής κατανάλωσης και των επίμονων τάσεων αποπληθωρισμού. Προτείνει την εφάπαξ έκδοση καταναλωτικών κουπονιών αξίας 3.000 γιουάν ανά άτομο (περίπου 370 ευρώ).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, αυτό θα δημιουργούσε έναν πρόσθετο όγκο κατανάλωσης περίπου δύο τρισεκατομμυρίων γιουάν, περίπου 258 δισεκατομμυρίων ευρώ, και μια επιπλέον 1,5 ποσοστιαία μονάδα οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι «μόνο» τα μισά χρήματα θα δαπανηθούν, ενώ τα υπόλοιπα θα εξοικονομηθούν.

Οι επαρχιακές και δημοτικές κυβερνήσεις της Κίνας πειραματίζονται εδώ και καιρό με καταναλωτικά κουπόνια για να ενισχύσουν τη ζήτηση των καταναλωτών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Zhu, ο τρέχων όγκος είναι ανεπαρκής. «Η κρίσιμη διαφορά μεταξύ των προτάσεών μου και των υφιστάμενων προγραμμάτων είναι η κλίμακα. Τα τρέχοντα καταναλωτικά κουπόνια είναι τόσο μικρά που δεν έχουν καμία μακροοικονομική επίδραση», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Σαγκάη την Παρασκευή.