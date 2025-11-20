Σε πορεία συμμόρφωσης με τις κυρώσεις ΗΠΑ και Ρωσίας οι κινέζικες και ινδικές τράπεζες και διυλιστήρια

Με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, τείνουν να συμμορφωθούν οι τράπεζες και τα διυλιστήρια της Κίνας και της Ινδίας, δήλωσε σήμερα (20.11.2025) αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε τον περασμένο μήνα κυρώσεις στη Lukoil και τη Rosneft, με στόχο να περιορίσει τα έσοδα που αποκομίζει η Ρωσία από τις πωλήσεις πετρελαίου, με τα οποία χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία που συνεχίζεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Πολλές κινέζικες και ινδικές επιχειρήσεις γνωρίζουν τις κυρώσεις και «αποφεύγουν το ρίσκο, αναγνωρίζουν τη σημασία των σχέσεων με τη Δύση και τείνουν προς τη συμμόρφωση», δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους σε τηλεφωνική επικοινωνία.