Διεθνή

Σε πορεία συμμόρφωσης με τις κυρώσεις ΗΠΑ και Ρωσίας οι κινέζικες και ινδικές τράπεζες και διυλιστήρια

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε τον περασμένο μήνα κυρώσεις στη Lukoil και τη Rosneft
Οι σημαίες της Ρωσίας και των ΗΠΑ
REUTERS / Yulia Morozova / File Photo

Με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, τείνουν να συμμορφωθούν οι τράπεζες και τα διυλιστήρια της Κίνας και της Ινδίας, δήλωσε σήμερα (20.11.2025) αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε τον περασμένο μήνα κυρώσεις στη Lukoil και τη Rosneft, με στόχο να περιορίσει τα έσοδα που αποκομίζει η Ρωσία από τις πωλήσεις πετρελαίου, με τα οποία χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία που συνεχίζεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Πολλές κινέζικες και ινδικές επιχειρήσεις γνωρίζουν τις κυρώσεις και «αποφεύγουν το ρίσκο, αναγνωρίζουν τη σημασία των σχέσεων με τη Δύση και τείνουν προς τη συμμόρφωση», δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
78
77
62
54
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
«Αυτόματη» εγγραφή όλων σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά ταμεία ασφάλισης και επένδυση των αποθεματικών στις αγορές συστήνουν οι Βρυξέλλες
Η ανάπτυξη των «συμπληρωματικών» ασφαλιστικών ταμείων αποτελεί βασικό εργαλείο για την πανευρωπαϊκή επένδυση ιδιωτικών επενδύσεων -και- στην άμυνα
Detail of an elderly woman's hand withdrawing cash from an ATM. Some elderly people have difficulty using ATMs.
Έρχεται fast track ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων και Ουκρανίας για λόγους ασφαλείας – Βαρύ το κόστος για το νέο Κοινοτικό Προϋπολογισμό
Η Κομισιόν επικαλείται λόγους «ασφαλείας» για διαδικασίες - εξπρές σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, του Μαυροβουνίου και της Αλβανίας και ετοιμάζεται για αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου πριν καν συμφωνηθεί
iStock 9
Ζητείται «στρατιά» 600.000 βιομηχανικών εργατών για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης - Έρχονται μαζικά προγράμματα κατάρτισης από την Κομισιόν
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν Οδικό Χάρτη της Κομισιόν για τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας πρέπει να διπλασιαστεί το πλήθος των εργαζομένων στον κλάδο αυτό έως το 2030
Rheinmetall sign on a military vehicle
Newsit logo
Newsit logo