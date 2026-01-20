Διεθνή

Σταθερή αλλά μέτρια η ανάπτυξη στην ΕΕ, αυξανόμενη ανησυχία για την αγορά στέγης – Τι συζητήθηκε στο Ecofin

Η έγκριση στο Ecofin ήρθε μία ημέρα μετά το Eurogroup της 19.1.2026, το πρώτο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη
Συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN)
Συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) / (POOL PHOTO/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/EUROKINISSI)

Η έγκριση των συμπερασμάτων για την Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης ανοίγει τον νέο κύκλο παρακολούθησης των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) απασχόλησε την σημερινή (20.1.2025) συνεδρίαση του Ecofin, μία ημέρα μετά το πρώτο Eurogroup υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Με τα συμπεράσματα για την Έκθεση ενέκριναν σήμερα (20.01.2026) οι υπουργοί Οικονομικών στο Ecofin το πλαίσιο με το οποίο η Κομισιόν «σκανάρει» κάθε χρόνο μακροοικονομικούς κινδύνους και ανισορροπίες που μπορεί να επηρεάσουν μια χώρα, την ευρωζώνη ή την ΕΕ συνολικά, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Στα συμπεράσματα των υπουργών οικονομικών τονίζεται ότι η ανάπτυξη στην ΕΕ το 2025 ήταν σταθερή αλλά μέτρια, με στήριγμα την ανθεκτική αγορά εργασίας, την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και τις ευνοϊκότερες χρηματοδοτικές συνθήκες. Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ότι το εξωτερικό περιβάλλον γίνεται πιο δύσκολο, καθώς η παγκόσμια οικονομία αλλάζει δομικά και η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, κάτι που αυξάνει την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης κινδύνων.

Το Ecofin επισημαίνει ότι η αξιολόγηση βασίζεται σε οικονομική ανάγνωση των δεδομένων του 2024 από τον πίνακα δεικτών, αλλά γίνεται με προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα των προβλέψεων και την ανάγκη να εξετάζονται τόσο ροές όσο και αποθέματα. Παράλληλα, η νέα Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική Έκθεση συμπληρώνει πλέον το πλαίσιο με πιο ολιστική αποτίμηση των κινδύνων για τη μακροχρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Για την Ελλάδα, το βάρος πέφτει στο ότι παραμένει στις χώρες που θα περάσουν από σε βάθος αξιολόγηση το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως προβλέπει η Έκθεση της Κομισιόν, μαζί με Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σουηδία. Στόχος των αξιολογήσεων είναι να αποτιμηθεί αν οι ανισορροπίες επιδεινώνονται, διορθώνονται ή έχουν διορθωθεί και ποιες πολιτικές ανάγκες παραμένουν.

Στα συμπεράσματα ξεχωρίζει και η αναφορά στη στέγη, καθώς αναγνωρίζεται ότι οι υψηλές τιμές κατοικίας και η άνοδός τους αποτελούν αυξανόμενη ανησυχία σε πολλά κράτη-μέλη, με επιπτώσεις στην προσιτότητα, στην κινητικότητα εργαζομένων και στην ανταγωνιστικότητα, εξέλιξη που αφορά άμεσα και την Ελλάδα.

Η έγκριση στο Ecofin ήρθε μία ημέρα μετά το Eurogroup της 19.01.2026, το πρώτο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη. Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση, οι υπουργοί ενημερώθηκαν για τη μετάβαση της Βουλγαρίας στο ευρώ και συζήτησαν τις προτεραιότητες των συστάσεων για την ευρωζώνη για το 2026 με έμφαση σε ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

