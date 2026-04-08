Στενά του Ορμούζ: Ξαναρχίζει η κίνηση, το ελληνόκτητο NJ Earth ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που πέρασαν μετά τη συμφωνία εκεχειρίας

Δύο πλοία μεταξύ των οποίων και ένα ελληνόκτητο πέρασαν πρώτα από τα Στενά του Ορμούζ αφότου το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει ξανά την πλωτή οδό στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

«Το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου NJ Earth διέσχισε τα Στενά στις 08:44 UTC, ενώ το Daytona Beach με σημαία Λιβερίας διέσχισε νωρίτερα το σημείο στις 06:59 UTC, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Μπαντάρ Αμπάς στις 05:28 UTC», αναφέρει σχετικά με την κινητικότητα στα Στενά του Ορμούζ το ναυτιλιακό παρατηρητήριο MarineTraffic στο X.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ξαναρχίζουν οι κινήσεις πλοίων στα Στενά του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με τα δεδομένα του #MarineTraffic, εκατοντάδες πλοία παραμένουν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 426 δεξαμενόπλοιων, 34 πλοίων μεταφοράς υγραερίου και 19 πλοίων LNG, πολλά από τα οποία είχαν ουσιαστικά αποκλειστεί.

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων, από το βράδυ της Τρίτης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πραγματοποιούνται «σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο X.

«Η διέλευση του πλοίου NJ Earth μπορεί να είναι ένα πρώτο σημάδι επανέναρξης του μεταφορικού έργου στο σημείο, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε αν αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ανοίγματος που συνδέεται με την κατάπαυση του πυρός ή με μια προηγουμένως χορηγηθείσα άδεια», διευκρίνισε η Άνα Σούμπασιτς, αναλύτρια στην Kpler, ιδιοκτήτρια της MarineTraffic, στο γαλλικό πρακτορείο AFP.

Τα πρώτα δύο πλοία που επιχείρησαν να εξέλθουν μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας έπλεαν ως ζεύγος προς τα νησιά Λάρακ και Κεσμ του Ιράν το πρωί, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Το ένα είναι το Tour 2, ένα Suezmax υπό κυρώσεις των ΗΠΑ με ιρανική σημαία και δίπλα στο δεξαμενόπλοιο έπλεε το ελληνικών συμφερόντων bulk carrier NJ Earth.