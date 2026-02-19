Στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης ποντάρει ο Μόντι, επαφές με τους επιχειρηματικούς ηγέτες της Σίλικον Βάλεϊ

Ενώπιον μιας σειράς παγκόσμιων ηγετών και προσωπικοτήτων της Σίλικον Βάλεϊ στη σύνοδο κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη που φιλοξενεί στο Νέο Δελχί, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, προσπάθησε να παρουσιάσει ένα όραμα για την τεχνολογία που είναι ηθικό και στρέφεται πρωτίστως στον άνθρωπο.

Λίγες από τις χώρες προέλευσης αυτών των ηγετών -συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας- διαθέτουν σημαντικούς τομείς Τεχνητής Νοημοσύνης αφού σχεδόν όλα τα βασικά εργαλεία ΑΙ προέρχονται είτε από τις ΗΠΑ είτε από την Κίνα, είτε πρόκειται για mainstream μοντέλα όπως το Chat GPT και το DeepSeek, είτε για επιταχυντές Τεχνητής Νοημοσύνης όπως οι επεξεργαστές γραφικών Nvidia.

Αυτό έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι οι βασικοί παράγοντες της Τεχνητής Νοημοσύνης βλέπουν τα έθνη του Παγκόσμιου Νότου ως κάτι περισσότερο από αγορές δισεκατομμυρίων ατόμων για να αναπτύξουν τα προϊόντα τους ή, χειρότερα, πηγές δεδομένων για να τα ενεργοποιήσουν και να βοηθήσουν στον προγραμματισμό των μοντέλων τους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για αυτούς τους φόβους, λέγοντας στη σύνοδο κορυφής ότι καμία χώρα δεν είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί μόνο ως αγορά όπου ξένες εταιρείες πωλούν τα μοντέλα τους και κατεβάζουν τα δεδομένα των πολιτών τους.

Ο Γάλλος ηγέτης δεσμεύτηκε επίσης ότι η προστασία των παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι μία από τις προτεραιότητές του κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας της Ομάδας των Επτά φέτος.

Στην Ινδία, αυτό το όραμα ήδη παίρνει μορφή. Η κυβέρνηση Μόντι θεσπίζει αυστηρούς νόμους για τον περιορισμό της πρόσβασης και της συλλογής δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Υποστηρίζει επίσης την υποχρεωτική χρήση ετικετών αυθεντικότητας τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των υδατογραφημάτων και της παρακολούθησης πηγής.

Το στοίχημα είναι ότι η αγορά των 1,4 δισ. κατοίκων της Ινδίας, η μεγαλύτερη στον κόσμο, είναι αρκετά δελεαστική ώστε οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να συμμορφωθούν.

Μια σειρά από μεγάλες εταιρείες ανακοίνωσαν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ινδία αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας της OpenAI με τον όμιλο Tata για την κατασκευή υποδομών με χωρητικότητα έως και 1 γιγαβάτ, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επίσης, ο όμιλος του δισεκατομμυριούχου Gautam Adani δήλωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035 για την κατασκευή κέντρων δεδομένων έτοιμων για τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υποστήριξης του ιδιωτικού τομέα στην φιλοδοξία του Modi να καταστήσει την Ινδία κόμβο τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένονται τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε η υπουργός Τεχνολογίας Ashwini Vaishnaw σε δημοσιογράφους.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, το στοίχημα του Μόντι με την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να αποδίδει.