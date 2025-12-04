Στο τραπέζι επενδυτών στο Λονδίνο η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους της Ουκρανίας

Με επενδυτές στο Λονδίνο πρόκειται να συναντηθεί ο επικεφαλής του οργανισμού διαχείρισης του δημοσίου χρέους της Ουκρανίας, Γιούρι Μπούτσα, καθώς μια ομάδα κατόχων warrants δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με την τελευταία πρόταση αναδιάρθρωσης του, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Ο Γιούρι Μπούτσα συμμετέχει σε συνέδριο στο Λονδίνο σήμερα (4.12.25) και πρόκειται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με επενδυτές για να συζητήσει τα εν λόγω σχέδια αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους της Ουκρανίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ορισμένοι ομολογιούχοι θέλουν να εκφράσουν ανησυχίες ότι η αναδιάρθρωση μπορεί να αποδυναμώσει τη θέση τους σε σχέση με τους κατόχους μιας νέας κατηγορίας ομολόγων που σχεδιάζει να εκδώσει η Ουκρανία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς μια ad hoc ομάδα κατόχων warrants, στην οποία συμμετέχουν τα hedge funds Aurelius Capital Management LP και VR Capital Group, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες. Τα ομόλογα σε δολάρια της Ουκρανίας συνέχισαν τις πωλήσεις τους την Πέμπτη, ενώ οι τιμές των warrants αυξήθηκαν.

Η Ουκρανία ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα μια διαδικασία για την ανταλλαγή warrants αξίας 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρεωστικών τίτλων που συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη, σε λεγόμενα ομόλογα κατηγορίας C. Τα warrants δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία αναδιάρθρωσης χρέους ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων του περασμένου έτους λόγω της πολύπλοκης δομής τους και της δυνητικά μεγάλης αποπληρωμής από μια μεταπολεμική οικονομική ανάκαμψη.

Μια ομάδα κατόχων εντάλματος μετοχών αντιτίθεται σε στοιχεία του σχεδίου και έχει καλέσει άλλους να μην το αποδεχτούν ακόμη. Επιμένουν σε καλύτερους όρους, συμπεριλαμβανομένης μιας προστασίας έναντι μιας πιθανής περαιτέρω αναδιάρθρωσης από το κατεστραμμένο από τον πόλεμο έθνος — σε αυτό που είναι γνωστό ως αποκατάσταση ζημιών, ανέφερε το Bloomberg News.

Η ad hoc ομάδα θα παράσχει περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τη θέση της πριν από τις 5 μ.μ. στο Λονδίνο την Παρασκευή και δήλωσε ότι οι κάτοχοι εντάλματος θα πρέπει «να περιμένουν περαιτέρω επικοινωνία πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια» σχετικά με το εάν θα αποδεχτούν τους όρους αναδιάρθρωσης της Ουκρανίας.

Τα ομόλογα σε δολάρια του κράτους μειώθηκαν αυτή την εβδομάδα, οδηγώντας τις απώλειες στις αναδυόμενες αγορές. Τα ομόλογα του 2036 μειώθηκαν για τρίτη ημέρα την Πέμπτη κάτω από τα 54 σεντς ανά δολάριο, μειωμένα κατά 3 σεντς τις τελευταίες τρεις ημέρες. Εν τω μεταξύ, η τιμή των warrants του ΑΕΠ που λήγουν το 2041 αυξήθηκε πάνω από την ονομαστική αξία, το υψηλότερο επίπεδο από το 2021.

Η προσπάθεια αναδιάρθρωσης των ενταλμάτων έρχεται καθώς οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους καταβάλλουν νέες προσπάθειες για την προετοιμασία ενός σχεδίου για συνομιλίες με τη Μόσχα με στόχο τον τερματισμό της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας.