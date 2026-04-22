Τα υπερκέρδη του Πούτιν από το πετρέλαιο δεν αρκούν για να τονώσει τη ρωσική οικονομία που επιβραδύνεται εν μέσω πολέμου

Τα απροσδόκητα κέρδη από την αγορά πετρελαίου που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι απίθανο να βοηθήσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να αναζωογονήσει την οικονομία της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα της ύφεσης.

Ο Πούτιν παραδέχτηκε δημόσια την περασμένη εβδομάδα ότι η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητώντας από τους υπουργούς της κυβέρνησής του και την κεντρική τράπεζα να εξηγήσουν γιατί η ανάπτυξη επιβραδύνεται την ίδια ώρα που αυξάνονται τα κέρδη από το πετρέλαιο.

Η αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου λόγω της αντιπαράθεσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν ενισχύει τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές στο υψηλότερο επίπεδο από τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Αλλά αυτό είναι απίθανο να μεταφραστεί σε ταχύτερη ανάπτυξη λόγω του μεγάλου κόστους δανεισμού που επιβαρύνει την οικονομία.

Δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι το πρόβλημα με το οποίο παλεύουν οι Ρώσοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι ότι τα τεράστια ποσά δημοσιονομικών δαπανών ήδη αυξάνουν τη ζήτηση, αλλά όχι την προσφορά, καθώς οι πόροι διοχετεύονται ολοένα και περισσότερο στην στρατιωτική παραγωγή, μεγάλο μέρος της οποίας καταλήγει στο πεδίο της μάχης.

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα απροσδόκητα έσοδα από το πετρέλαιο για να αυξήσει τις δαπάνες πέρα ​​από τις προγραμματισμένες, αυτό θα εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, δίνοντας στην κεντρική τράπεζα – η οποία θα λάβει την επόμενη απόφαση για τα επιτόκια την Παρασκευή – έναν ακόμη λόγο να διατηρήσει υψηλό το κόστος δανεισμού που επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις.

Το ΑΕΠ της Ρωσίας πιθανότατα συρρικνώθηκε το πρώτο τρίμηνο, μετά τη μείωση της παραγωγής κατά σχεδόν 2% τους πρώτους δύο μήνες του έτους. Πρόκειται για την πρώτη τριμηνιαία μείωση από τις αρχές του 2023. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος της Ρωσίας έγινε αρνητικός τον περασμένο μήνα για πρώτη φορά από το 2022.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν υψηλές και οι προβλέψεις παραμένουν σταθερές για μέση τιμή εξαγωγής του ρωσικού πετρελαίου στα 59 δολάρια ανά βαρέλι φέτος.

«Ενώ οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου που συνδέονται με τη σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επιπλέον 1-3 τρισ. ρούβλια σε έσοδα του ρωσικού προϋπολογισμού το 2026, η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους που οι υψηλές τιμές του πετρελαίου δεν θα τη βοηθήσουν να αποφύγει», δήλωσε στο Bloomberg η Ναταλία Μιλτσάκοβα, επικεφαλής αναλύτρια στην Freedom Finance Global.

Παρόλο που η Τράπεζα της Ρωσίας μειώνει το βασικό της επιτόκιο εδώ και εννέα μήνες, στο 15% στην τελευταία της συνεδρίαση, το πραγματικό κόστος δανεισμού παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά, άνω του 9%.

Το ακριβό πετρέλαιο μπορεί να βοηθήσει τους εξαγωγείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων του προϋπολογισμού, αλλά δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη μείωση της παραγωγής και τη στασιμότητα των επενδύσεων υπό τόσο αυστηρές δημοσιονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα δημοσιονομικό κανόνα, όλα τα πρόσθετα έσοδα από το πετρέλαιο άνω των 59 δολαρίων ανά βαρέλι κατευθύνονται στο Εθνικό Ταμείο Ευημερίας, ενώ ο νόμος για τον προϋπολογισμό του 2026 προϋποθέτει ότι το ταμείο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος.

Επίσης, η κατάσταση στη ρωσική οικονομία είναι πιο δύσκολη σήμερα από ό,τι τα τελευταία χρόνια λόγω του ισχυρού ρουβλιού, των υψηλών επιτοκίων, της έλλειψης εργατικού δυναμικού και των δημοσιονομικών περιορισμών, όπως δήλωσε την Παρασκευή (17.4.2026) ο Ρώσος υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ σημειώνοντας ότι τα αποθεματικά έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί. «Αυτή είναι πράγματι η κατάσταση και η μακροοικονομική κατάσταση είναι σημαντικά πιο δύσκολη», δήλωσε ο Ρεσέτνικοφ.