Το ΑΕΠ του Πεκίνου ξεπέρασε τα 640 δισ. ευρώ το 2025

Το Πεκίνο έγινε η δεύτερη πόλη στην Κίνα, μετά τη Σανγκάη, με την οικονομική κλίμακα του ΑΕΠ του να είναι μεγαλύτερη από 5 τρισ. γουάν
Multi exposure of virtual abstract financial graph interface on Chinese flag and sunset sky background, financial and trading concept
Το ΑΕΠ του Πεκίνου ξεπέρασε τα 5,207 τρισ. γουάν (περίπου 640 δισ. ευρώ) το 2025, με ετήσια αύξηση 5,4%, ξεπερνώντας το ορόσημο των 5 τρισ. γουάν για πρώτη φορά, σύμφωνα με το αρμόδιο γραφείο στατιστικής.

Το Πεκίνο έγινε η δεύτερη πόλη στην Κίνα, μετά τη Σανγκάη, με την οικονομική κλίμακα του ΑΕΠ του να είναι μεγαλύτερη από 5 τρισ. γουάν.

Το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα για τους κατοίκους της κινεζικής πρωτεύουσας έφτασε τα 89.090 γουάν (περίπου 10.880,13 ευρώ) την προηγούμενη χρονιά, με ετήσια αύξηση 4,3%.

Ο πρωτογενής τομέας της κινεζικής πρωτεύουσας είχε προστιθέμενη αξία 10,92 δισ. γουάν (περίπου 1,33 δισ. ευρώ), με ετήσια μείωση 0,7%.

Η προστιθέμενη αξία του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα καταγράφηκε στα 718,74 δισ. γουάν (περίπου 87, 78 δισ. ευρώ) και περίπου στα 4,478 τρισ. γουάν (περίπου 550 δισ. ευρώ) αντίστοιχα, με ετήσιες αυξήσεις 3,5% και 5,8%.

