Το Ηνωμένο Βασίλειο μένει εκτός του ευρωπαϊκού αμυντικού ταμείου SAFE

Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο εμβληματικό αμυντικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωση (SAFE) ύψους 150 δισ. ευρώ (173 δισ. δολάρια).

Σύμφωνα με το Bloomberg, παρά τις προσπάθειες αξιωματούχων αυτή την εβδομάδα, οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το πόσο θα έπρεπε να συνεισφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο για να συμμετάσχει στο SAFE. Το Λονδίνο θεωρεί υπερβολική την οικονομική δέσμευση που ζητούσε η ΕΕ, η οποία εκτιμάται σε περίπου 6,75 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, η συμμετοχή στο SAFE θα απαιτούσε καταβολή διοικητικού τέλους μεταξύ 150 και 250 εκατ. ευρώ, κάτι που προσέθετε ακόμη ένα επιπλέον κόστος για το Λονδίνο.