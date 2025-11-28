Διεθνή

Το Ηνωμένο Βασίλειο μένει εκτός του ευρωπαϊκού αμυντικού ταμείου SAFE

Το Λονδίνο θεωρεί υπερβολική την οικονομική δέσμευση που ζητούσε η ΕΕ, η οποία εκτιμάται σε περίπου 6,75 δισ. ευρώ
UK flag
REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο εμβληματικό αμυντικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωση (SAFE) ύψους 150 δισ. ευρώ (173 δισ. δολάρια).

Σύμφωνα με το Bloomberg, παρά τις προσπάθειες αξιωματούχων αυτή την εβδομάδα, οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το πόσο θα έπρεπε να συνεισφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο για να συμμετάσχει στο SAFE. Το Λονδίνο θεωρεί υπερβολική την οικονομική δέσμευση που ζητούσε η ΕΕ, η οποία εκτιμάται σε περίπου 6,75 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, η συμμετοχή στο SAFE θα απαιτούσε καταβολή διοικητικού τέλους μεταξύ 150 και 250 εκατ. ευρώ, κάτι που προσέθετε ακόμη ένα επιπλέον κόστος για το Λονδίνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
90
77
71
65
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Η ΕΕ εγκρίνει το «Omnibus V»: Ταχύτερες αδειοδοτήσεις και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
Το πακέτο «Omnibus V», περιλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες που απλοποιούν σημαντικές ρυθμίσεις για προμήθειες ασφάλειας και άμυνας, επιτρέπουν ταχύτερες επενδύσεις και βελτιώνουν τις συνθήκες στην αγορά για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία
iStock
Newsit logo
Newsit logo