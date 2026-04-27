Το Ιράν δεν έχει καμία νομική βάση για διόδια στα Στενά του Ορμούζ, λέει ο ΙΜΟ

Δεν υπάρχει «καμία νομική βάση» για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, όπως λέει το Ιράν, επανέλαβε σήμερα (27.4.2026) επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ).

«Δεν υπάρχει καμία νομική βάση για την επιβολή κανενός φόρου, κανενός δασμού και κανενός διοδίων στα Στενά του Ορμούζ που χρησιμοποιούνται από τη διεθνή ναυσιπλοΐα», είπε ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Το Ιράν θεωρεί ότι ο στρατός του θα έπρεπε να ασκεί έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, με βάση μια πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί. Ο Εμπραχίμ Αζιζί, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την εθνική ασφάλεια, που εξετάζει αυτό το νομοσχέδιο, είπε στην κρατική τηλεόραση ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα ελέγχουν τα Στενά κυρίως για να απαγορεύουν τον διάπλου «εχθρικών πλοίων».

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι τα διόδια θα καταβάλλονται στο τοπικό νόμισμα, το ριάλ.

Ο Ντομίνγκεζ είπε ότι βρίσκεται σε επαφή «με όλες τις χώρες της περιοχής», συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Απέρριψε όμως την πιθανότητα η λύση για το άνοιγμα των Στενών να περιλαμβάνει την καταβολή οποιουδήποτε φόρου.