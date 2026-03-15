Το Ισραήλ εγκρίνει ένα «έκτακτο» κονδύλι 827 εκατ. δολαρίων στον προϋπολογισμό

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ένα ποσό ύψους 827 εκατ. δολαρίων για «έκτακτες» στρατιωτικές αγορές, έγραψε σήμερα (15.3.2026) ο ισραηλινός Τύπος, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Αυτό το κονδύλι των 2,6 δισ. σεκέλ (σ.σ. νόμισμα του Ισραήλ), αποφασίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (13.3.2026) από το υπουργικό συμβούλιο, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνεδρίασης. Θα χρησιμοποιηθεί για «αγορές ασφαλείας» και θα καλύψει «επείγουσες ανάγκες», γράφει η εφημερίδα Haaretz, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών που υποβλήθηκε στους υπουργούς και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί από ισραηλινά ΜΜΕ, «λόγω της σφοδρότητας των μαχών, μια επείγουσα και άμεση ανάγκη έχει εμφανιστεί για να παράσχουμε μια επιχειρησιακή απάντηση που θα περιλαμβάνει την αγορά πολεμοφοδίων, προηγμένων εξοπλισμών και την αναπλήρωση των κρίσιμων αποθεμάτων μάχης».

Ανέφερε επίσης ότι «πρόκειται για μια κατ’ εξαίρεση έκτακτη απόφαση που προορίζεται να απαντήσει αποκλειστικά στις ανάγκες που προκύπτουν από τη συνέχιση των μαχών».

Αυτό το ποσό θα αντληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, συνολικού ύψους 222 δισ. δολαρίων, τον οποίων ενέκρινε η κυβέρνηση τη 12η Μαρτίου και που αναμένεται να ψηφιστεί έως την 31η Μαρτίου από την Κνεσέτ, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχουν προς το παρόν κάνει επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα, ούτε διευκρινίζει σε ποιες αγορές θα αφιερωθούν αυτά τα ποσά.

Από την έναρξη των ισραηλινό-αμερικανικών βομβαρδισμών που ξεκίνησαν την 28η Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ αποτελεί στόχο σε καθημερινή βάση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, τους οποίους ο στρατός καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό να καταστρέψει χάρη στα συστήματα αναχαίτισης. Δώδεκα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αυτούς τους ιρανικούς πυραύλους ή από συντρίμμια.

Σύμφωνα με τη Haaretz, που επικαλείται αξιωματούχους ασφαλείας, 250 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ έως την 13η Μαρτίου.

Ερωτηθείς σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ διέψευσε πως ενημέρωσε τις ΗΠΑ για μια έλλειψη των αποθεμάτων της χώρας σε συστήματα αναχαίτισης πυραύλων. «Η απάντηση είναι αρνητική», δήλωσε ο Κατς.

Όπως μεταδίδουν ΜΜΕ, από τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ με ρυθμό μιας ομοβροντίας κάθε 90 λεπτά. Επτά ομοβροντίες ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στοχοθέτησαν τη χώρα από τα μεσάνυχτα, έγραψε η εφημερίδα Times of Israël.