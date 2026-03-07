Το Πακιστάν ανακοίνωσε αύξηση 20% στις τιμές των καυσίμων λόγω του ράλι του πετρελαίου

Αυξήσεις στις τιμές στα πρατήρια καυσίμων της τάξης του 20% ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Πακιστάν, σε συνέχεια του ράλι των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Πετρελαίου του Πακιστάν, Αλί Περβέζ Μάλικ, ανακοίνωσε μια ιστορικά υψηλή αύξηση των καυσίμων κατά 55 ρουπίες (0,17 ευρώ), με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται στις 321,17 ρουπίες (0,99 ευρώ) και την τιμή της βενζίνης στις 335,86 ρουπίες (1,04 ευρώ).

«Λάβαμε αυτήν την απόφαση αναγκαστικά λόγω της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως», είπε ο πακιστανός υπουργός. Η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού πλήττοντας τον φτωχό πληθυσμό του Πακιστάν.

Πριν από την ανακοίνωση, τεράστιες ουρές σχηματίζονταν στα πρατήρια καυσίμων σε αρκετές μεγαλουπόλεις, όπως στη Λαχόρη και στο Καράτσι.

Χθες Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ διεμήνυσε πως όσοι επιχειρήσουν να θησαυρίσουν μέσω της συσσώρευσης καυσίμων θα τιμωρηθούν.

Ας σημειωθεί ότι το Πακιστάν εισάγει πετρέλαιο κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Η κυβέρνηση μέσω του Πακιστανού υπουργού Πετρελαίου, διεμήνυσε ότι θα αξιολογεί τη διαμόρφωση των τιμών σε εβδομαδιαία βάση.