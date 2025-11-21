Διεθνή

Το πρώτο κρύο ανέβασε τις τιμές ρεύματος στην Ευρώπη – Εξαίρεση η Ελλάδα

Οι υψηλές τιμές στα Βαλκάνια δεν συμπαρασύρουν τη χώρα μας προς το παρόν
Χάρης Αποσπόρης

Έπεσαν αυτή την εβδομάδα οι θερμοκρασίες ανά την Ευρώπη ως αποτέλεσμα του πρώτου κύματος ψύχους, με αποτέλεσμα αυξημένες ανάγκες για θέρμανση και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη σκαρφάλωσαν σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Στη Γερμανία η τιμή βρέθηκε χθες στα 122 ευρώ/MWh, στην Ιταλία στα 128, στην Αυστρία στα 130, ενώ ακόμα και η φθηνή Σκανδιναβία είδε νούμερα κοντά στα 125 ευρώ. Στην περίπτωση της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης οι τιμές του ρεύματος είναι ακόμα ψηλότερες, με ένα εύρος από 133 ευρώ στη Βουλγαρία μέχρι 192 ευρώ στην Ουκρανία.

xartis

Εξαίρεση προς το παρόν αποτελεί η Ελλάδα, η οποία είχε την Τρίτη μια τιμή στα 107 ευρώ και δεν δείχνει να συμπαρασύρεται προς τα επάνω από τις γειτονικές αγορές και την Ουκρανία, όπως είχε συμβεί παλαιότερα σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.
 
Στη συγκράτηση της εγχώριας τιμής συνέβαλε ο εντελώς διαφορετικός καιρός, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Πάντως, η εικόνα στην υπόλοιπη περιοχή μας δίνει το στίγμα του που θα μπορούσαν να φτάσουν οι τιμές του ρεύματος κατά τους κρύους μήνες του χειμώνα που θα ακολουθήσουν.
 
 
 
 

