Υπερπαραγωγή αλουμινίου στην Κίνα – Τα μλοκαρισμένα φορτία της Μέσης Ανατολής ανακατευθύνονται στα κινεζικά χυτήρια

Οι κινεζικές εισαγωγές αλουμίνας, της πρώτης ύλης για το αλουμίνιο, εκτινάχθηκαν σε υψηλό δύο ετών τον Μάρτιο, καθώς τα φορτία που προορίζονταν για χυτήρια στη Μέση Ανατολή ανακατευθύνθηκαν στην Κίνα, τον μεγαλύτερο παραγωγό στον κόσμο που καλύπτει πάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής.

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο οδηγεί περισσότερη αλουμίνα στην Κίνα, διογκώνοντας το πλεόνασμα της χώρας και διατηρώντας υψηλά τα περιθώρια κέρδους από την τήξη για την παραγωγή αλουμινίου.

Έτσι, έχει αυξηθεί η κινεζική παραγωγή αλουμινίου και σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν και οι εξαγωγές, μια σημαντική εξέλιξη για τους παραγωγούς σε μια εποχή που τα εγχώρια αποθέματα συσσωρεύονται και η οικονομία έχει επιβραδυνθεί.

Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει διακόψει τις προμήθειες αλουμίνας προς τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 9% της παγκόσμιας αγοράς αλουμινίου. Αυτό έχει δημιουργήσει υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά, με τις τιμές αναφοράς της αλουμίνας στη Δυτική Αυστραλία να διαπραγματεύονται κοντά σε χαμηλά πενταετίας.

Οι κινεζικές εισαγωγές αλουμίνας αυξήθηκαν σε 338.000 τόνους τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας αύξηση 87% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και σχεδόν 30 φορές υψηλότερες από ό,τι το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των τελωνείων, που επικαλείται το Bloomberg. Οι καθαρές εισαγωγές ήταν 129.000 τόνοι. Και οι δύο είναι οι υψηλότερες από τις αρχές του 2024.

Οι εισερχόμενες αποστολές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τους επόμενους μήνες, καθώς τα χυτήρια της Μέσης Ανατολής θα χρειαστούν μήνες για να επανεκκινήσουν ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Λιού Γιανγκ, αναλυτής της Beijing Aladdiny Zhongying Business Consulting.

Εν τω μεταξύ, η αύξηση της ζήτησης για αλουμίνιο στην Κίνα επιβραδύνεται, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence. Αν και αναδύονται νέα κανάλια, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και η τεχνητή νοημοσύνη, η κατανάλωση εξακολουθεί να περιορίζεται από τον κατασκευαστικό κλάδο που έχει πληγεί από την κρίση ακινήτων στην Κίνα.