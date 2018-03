ESM: Εκταμιεύτηκε η πρώτη υποδόση ύψους 5,7 δισ. ευρώ!

Οι… ανακοινώσεις έγιναν μέσω αναρτήσεων στον λογαριασμό του ESM στο twitter.

#ESM completed €5.7 billion disbursement to #Greece under 4th loan tranche; press release: https://t.co/95tgaQijnB Explainer: https://t.co/rHFmDEoHeT

«Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης όλων των προαπαιτούμενων από την ελληνική κυβέρνηση και της επακόλουθης έγκρισης του αναθεωρημένου Μνημονίου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕSM» επισήμανε χθες ο ESM.

Ο οποίος σημείωσε ακόμη ότι η συνολική δόση θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του χρέους, την εκκαθάριση εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών και για τη δημιουργία ενός μαξιλαριού ρευστότητας.

Το υπόλοιπο 1 δισ. που θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την αποπληρωμή του εσωτερικού χρέους, αυτό θα μπορεί εκταμιευθεί μετά την 1η Μαΐου, σε συνέχεια νέας απόφασης του ΔΣ του ΕSM.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας αναφέρει επίσης πως έως σήμερα έχει εκταμιεύσει συνολικά 45.9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.

#ESM has now disbursed a total of €45.9 billion to #Greece pic.twitter.com/SWSXL1hYsg

— ESM (@ESM_Press) March 28, 2018