Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τη FF Group, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή 20 Μαρτίου, εν όψει της γενικής συνέλευσης, οι ομολογιούχοι (σε ευρώ) της εταιρείας θα κληθούν να εγκρίνουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης, που προτείνει το διορισμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διοικητικό συμβούλιο και μεταξύ άλλων προβλέπει τη διατήρηση των 800 θέσεων εργασίας και την προστασία των ομολογιούχων.

Η νέα διοίκηση που ανέλαβε καθήκοντα στις 20 Φεβρουαρίου, στοχεύει στην εξασφάλιση των 800 θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων, καθώς και στην «προστασία» των ομολογιούχων – επενδυτών, που επένδυσαν 450 εκατ. ευρώ και κινδυνεύουν να χάσουν τα κεφάλαιά τους, εάν δεν βρεθεί βιώσιμη λύση.

Μετά από την «αποψίλωση» που δέχθηκε το χαρτοφυλάκιο με τα εμπορικά σήματα, η διοίκηση πλέον εστιάζει το επενδυτικό της πλάνο στα σήματα Folli Follie, Links of London και Factory Outlet, επιδιώκοντας, την επαναφορά του ομίλου σε αναπτυξιακή τροχιά, την αποκατάσταση της φήμης του ελληνικού επιχειρείν στο εξωτερικό και την προστασία της φήμης τη Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Επιδιώκουν την «επανεκκίνηση»

Το νέο διοικητικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του Γιώργου Ιωαννίδη – με επαγγελματική εμπειρία από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών – διορίστηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από την πίεση των ομολογιούχων, οι οποίοι δήλωναν ότι θα οδηγήσουν την εταιρεία στην πτώχευση. Ο διορισμός συνέπεσε με τις κρίσιμες συνελεύσεις των ομολογιούχων οι οποίοι καλούνται να εγκρίνουν το πλαίσιο συμφωνίας για τη διάσωση του ομίλου (term sheet): οι κάτοχοι ομολόγων ελβετικού φράγκου (Ομόλογα ποσού CHF 150.000.000 με επιτόκιο 3,25% 2017-2021 λήξεως στις 2 Νοεμβρίου 2021) το ενέκριναν στις 6/3/2020, ενώ οι κάτοχοι ομολόγων ευρώ (ληξιπρόθεσμα Εγγυημένα Μετατρέψιμα Ομόλογα ποσού 249.500.000 ευρώ λήξεως το 2019) έχουν δεύτερη συνέλευση την προσεχή Παρασκευή 20/03/20 όπου απαιτείται το 33,3% για απαρτία (η πρώτη στις 6/3/20 αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας).

Κλίμα αβεβαιότητας

Η έλλειψη νομικής κάλυψης των μελών του δ.σ. σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο προβλημάτων που «βαρύνουν» την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης και της διατήρησης ποσοστού μετοχών (από 35,6 στο 18,25%) από την οικογένεια Κουτσολιούτσου, οδήγησαν πρόσφατα στο να παραιτηθούν, 3 από τα μέλη της διοίκησης.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με τον κορoνοϊό και με δεδομένο ότι η ρευστότητα της εταιρείας είναι πια σε περιορισμένα επίπεδα λόγω και του κλεισίματος των καταστημάτων από την Τετάρτη 18 Μαρτίου και για άγνωστο χρονικό διάστημα, το νέο Δ.Σ. εργάζεται και βρίσκει λύσεις (τηλεργασία, ενίσχυση των online sales, διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων κάνοντας χρήση της τεχνολογίας κτλ.). Προκειμένου δε, να αποδεσμευθεί σε ό,τι και όποιους οδήγησαν την εταιρεία στη σημερινή κατάσταση, τονίζει ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποδώσει ευθύνες για το σκάνδαλο που ξέσπασε το καλοκαίρι του 2018.

Μονόδρομος η ένταξη στο άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα

Η ένταξη στο άρθρο 106 β/δ του Πτωχευτικού Κώδικα (με αίτηση προς και επικύρωση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών) αποτελεί μονόδρομο για την εταιρεία και το μέλλον της και για να επιτευχθεί καλούν τους stakeholders να το στηρίξουν (Μέσα, εργαζόμενοι, ομολογιούχοι κτλ.). Οι Ομολογιούχοι θα το στηρίξουν με την υπογραφή της Συμφωνίας γιατί η ένταξη στο 106 θα διαφυλάξει και τα δικά τους συμφέροντα και είναι προϋπόθεση για την εξυγίανση της εταιρείας. Το ελληνικό Κράτος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα το στηρίξουν για την αποκατάσταση της φήμης του ελληνικού επιχειρείν στο εξωτερικό και για να αποκτήσουν ξανά αξιοπιστία και για να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας τους οι εργαζόμενοι.

Η πρόταση του Callian Capital Group

Σε όλο αυτό το «εγχείρημα» για επιστροφή της εταιρείας σε μία νέα εποχή, έρχεται να προστεθεί η επενδυτική πρόταση του Callian Capital Group, να χρηματοδοτήσει το FF Group με κεφάλαια 60 έως 90 εκατ. ευρώ, για να εξαγοραστούν οι απαιτήσεις των ομολογιούχων, οι οποίοι σημειωτέον έχουν δανείσει τον όμιλο με το ποσό των 450 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η Callian, προτείνει cash out των ομολογιούχων, προσφέροντάς τους τα μισά περίπου χρήματα από αυτά που τους εξασφαλίζει η Συμφωνία διάσωσης (terms of sheet), στερώντας παράλληλα, την εισροή νέων κεφαλαίων στον όμιλο. Σε αυτή τη φάση, το διορισμένο δ.σ. έχει ζητήσει αποδεικτικά (proof of funds), προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα και η πηγή προέλευσης των κεφαλαίων, καθώς η Callian εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.