13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο: Μόνο με νόμο η επιστροφή τους μετά το «όχι» του ΣτΕ

Οριστικά κλείνει σε δικαστικό επίπεδο το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γιάννης Καρούζος ανέφερε ότι η νέα απόφαση απορρίπτει για ακόμη μία φορά τις διεκδικήσεις δημοσίων υπαλλήλων για αναδρομική καταβολή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας.

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Όπως σημείωσε, πρόκειται για τη δέκατη φορά που αντίστοιχες δικαστικές προσφυγές απορρίπτονται.

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα δώρα

Σύμφωνα με τον εργατολόγο, η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ δημιουργεί πλέον δεδικασμένο για τις σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις.

Με δεδομένο ότι το ζήτημα έχει εξεταστεί από την Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, περιορίζονται ουσιαστικά οι δυνατότητες για νέα δικαστική προσπάθεια με στόχο την επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους.

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Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιάννης Καρούζος, οποιαδήποτε επαναφορά των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας δεν μπορεί πλέον να προκύψει μέσω δικαστικής απόφασης, αλλά θα απαιτούσε νομοθετική πρωτοβουλία.

Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση

Η προσφυγή στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους επαρκείς και αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, το οποίο έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία και συνδέεται με τον νέο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι αντίστοιχο κριτήριο θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη και για τον δικό του μισθό, επικαλούμενος στοιχεία που αφορούν το επίπεδο της φτώχειας και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον εργατολόγο, το ΣτΕ έκρινε ότι οι μισθολογικές ενισχύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στους δημοσίους υπαλλήλους είναι επαρκείς με βάση το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, το δικαστήριο δεν υιοθέτησε τη σύγκριση μεταξύ των μισθολογικών αυξήσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς πρόκειται για διαφορετικά μισθολογικά καθεστώτα. Στην κρίση αυτή λαμβάνεται υπόψη και σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Οι χαμηλοί μισθοί και η στελέχωση του Δημοσίου

Ο εργατολόγος έθεσε και μια ευρύτερη διάσταση του ζητήματος, συνδέοντας τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων με την ικανότητα του Δημοσίου να προσελκύσει και να διατηρήσει προσωπικό.

Όπως ανέφερε, ένας νεοδιοριζόμενος δημόσιος υπάλληλος, ιδιαίτερα όταν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις και βρίσκεται στην πρώτη του τοποθέτηση, μπορεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην κάλυψη ακόμη και βασικών αναγκών με τον μισθό που λαμβάνει.

Ο ίδιος έκανε λόγο για σταδιακή αποδυνάμωση της στελέχωσης του Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις επιτυχόντων σε προκηρύξεις που τελικά δεν επιλέγουν τη συγκεκριμένη επαγγελματική διαδρομή ή εγκαταλείπουν τη θέση τους λόγω των μισθολογικών δεδομένων.

Πως θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομία η επαναφορά

Ο Γιάννης Καρούζος υποστήριξε ακόμη ότι η επαναφορά των δώρων δεν θα είχε μόνο όφελος για τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά θα μπορούσε να δημιουργήσει ευρύτερα οικονομικά οφέλη.

Ένα μέρος των πρόσθετων εισοδημάτων θα διοχετευόταν στην κατανάλωση, ενισχύοντας την αγορά, ενώ παράλληλα το Δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει μέρος των χρημάτων μέσω της φορολογίας της κατανάλωσης.

Σε κάθε περίπτωση, μετά τη νέα απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο περνά πλέον από το πεδίο της Δικαιοσύνης στο πεδίο της πολιτικής και της νομοθετικής πρωτοβουλίας.