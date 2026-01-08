4 στους 10 Έλληνες βάζουν «κάτι» στην άκρη για τα γεράματα

Μόλις 4 στους 10 Έλληνες αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους, όπως καταδεικνύεται στη νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Insurance Europe με θέμα τη συνταξιοδοτική αποταμίευση.

Παρά την αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας της αποταμίευσης, 4 στους 10 Ευρωπαίους, και αντίστοιχα 6 στους 10 Έλληνες, εξακολουθούν να μην αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους.

Σημειώνεται ότι η Insurance Europe, η ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, πραγματοποίησε για τέταρτη φορά πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης με θέμα τη συνταξιοδοτική αποταμίευση, στην οποία συμμετείχαν 12.700 πολίτες από 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Από τα ευρήματα της έρευνας γίνεται σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές, συμβουλές και πλαίσια που υποστηρίζουν την ασφαλή και μακροπρόθεσμη αποταμίευση για τη σύνταξη. Η ενημέρωση, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και η πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλή, διαφανή και ευέλικτα συνταξιοδοτικά προϊόντα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη θωράκιση της οικονομικής ασφάλειας των πολιτών.

Η ιδιωτική ασφάλιση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας των πολιτών, προσφέροντας λύσεις που υποστηρίζουν τη συνταξιοδοτική αποταμίευση και δημιουργούν συμπληρωματικό εισόδημα για το μέλλον. Λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την κρατική σύνταξη, ενισχύει ουσιαστικά το συνταξιοδοτικό εισόδημα και τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Κύρια ευρήματα της έρευνας

Η εικόνα στην Ελλάδα:

Το 59% των Ελλήνων δεν αποταμιεύει για τη σύνταξη (έναντι 41% στην ΕΕ).

Το 76% των Ελλήνων εμφανίζεται θετικά διακείμενο στην αποταμίευση για σύνταξη. Το 44% θα ήθελε να αποταμιεύει αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, το 15% δηλώνει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον ενώ το 17% ενδιαφέρεται αλλά αισθάνεται ότι δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες.

Από όσους αποταμιεύουν, το 29% ξεκίνησε μετά από συζήτηση με διαμεσολαβητή, το 30% μετά από συζήτηση με φίλο ή μέσω social media (έναντι 21% ΕΕ), ενώ το 19% εντάχθηκε σε ομαδικό πρόγραμμα που του παρείχε ο εργοδότης.

Η ασφάλεια της αποταμίευσης αφενός, η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του παρόχου αφετέρου αναδεικνύονται ως εξαιρετικά σημαντικές κατά την αναζήτηση αποταμιευτικού προϊόντος.

Το 49% των Ελλήνων δηλώνει ότι προτιμά καταβολή με τη μορφή σύνταξης και το 27% εφάπαξ καταβολή του ποσού που έχει συγκεντρωθεί. Ωστόσο, όταν κλήθηκαν να απαντήσουν για το εάν προτιμούν να λάβουν ένα εφάπαξ ποσό 50.000 ευρώ κατά τη συνταξιοδότηση ή 2.500 ευρώ κάθε χρόνο για το υπόλοιπο της ζωής τους, το 62% απάντησε υπέρ του εφάπαξ και το 38% υπέρ του ετήσιου ποσού.

Καταγράφεται προτίμηση στη συνδυαστική παροχή ψηφιακής ενημέρωσης και ανθρώπινης συμβουλής.

Η εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο: