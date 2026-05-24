Ακίνητα: Οι ιδιοκτήτες αντιδρούν στις νέες μισθώσεις – Μιλούν για «Αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ» και 27ετές ενοικιοστάσιο

Την αντίθεση της εξέφρασε η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που προωθεί, επισημαίνοντας ότι μέσω αυτών φέρνουν «αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ» και 27ετές αναγκαστικό «ενοικιοστάσιο» στις νέες μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων.

Σε ανακοίνωση της η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει για το νέο «Αυτοδιοικητικό Κώδικα» που αναρτήθηκε στον ιστότοπο διαβουλεύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 4η Ιουνίου 2026, ότι προωθεί μέτρα εις βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων όπως το «αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές αναγκαστικό «ενοικιοστάσιο» στις νέες μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων.

Τονίζουν πως με τις διατάξεις του νομοσχεδίου προκαλείται τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με έναν νέο διπλό φόρο, υπέρ Δήμων αλλά τώρα και των Περιφερειών, καθώς εκτός του κρατικού ΕΝΦΙΑ προστίθεται ένας ακόμα «στην πλάτη τους», που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό, με συνολικό συντελεστή έως και 1,05% ετησίως.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου «θεσπίζεται ένα “κατοχικής κυριολεκτικά έμπνευσης 27ετές αναγκαστικό Ενοικιοστάσιο” στις νέες μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων που θα έχει ως συνέπεια ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, αντί να κερδίσουν από αυτό, στο εξής δεν θα μπορούν να βρουν ακίνητα για τις στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών τους».

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο θα έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος ή η Περιφέρεια να μπορεί να προβεί μονομερώς σε πρόωρη λύση της μίσθωσης πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου αζημίως, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον εκμισθωτή. Από την ημερομηνία αυτή, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι παύει κάθε υποχρέωση για καταβολή μισθωμάτων, ακόμη και αν το ακίνητο συνεχίσει να παρακρατείται αυθαίρετα και να μην αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του

Καλούν τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων να διατυπώσουν τις απόψεις για το νέο Κώδικα, στον ιστότοπο διαβουλεύσεων του υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την 4η Ιουνίου 2026 και ώρα 9.00 μμ.