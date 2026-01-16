Άλμα 27% σε έναν μήνα για το φυσικό αέριο – «Κρύο» και γεωπολιτικοί κίνδυνοι φέρνουν απότομη άνοδο

Αλματώδη πορεία έχει σημειώσει το τελευταίο διάστημα η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του χειμώνα και η ζήτηση έχει κορυφωθεί. Το γεγονός αυτό έχει συνέπειες και για το ηλεκτρικό ρεύμα στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, το ευρωπαϊκό συμβόλαιο αναφοράς φυσικού αερίου TTF υποχώρησε στις αρχές Δεκεμβρίου στα χαμηλά των 26,5 ευρώ/MWh. Στη συνέχεια ακολούθησε μια διαρκώς αυξητική πορεία, με αποτέλεσμα την Παρασκευή η τιμή να βρεθεί στο επίπεδο των 35 ευρώ/MWh , δηλαδή 27% εντός περίπου ένα μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ευρωπαϊκές αποθήκες αδειάζουν πλέον με ταχύτερους ρυθμούς από ότι προηγουμένως. Όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, από ένα ρυθμό άντλησης 0,5% ημερησίως, έφτασαν στο 0,6 – 0,9% κατά το τελευταίο δεκαήμερο, εν μέσω ισχυρής ζήτησης.

Παράλληλα, την ευρωπαϊκή αγορά επηρεάζει σε ένα βαθμό και η διακοπή λειτουργίας ενός μεγάλου πυρηνικού σταθμού στη Γαλλία, ο οποίος καλύπτει το 7% της ισχύος της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι η πορεία της τιμής του αερίου το τελευταίο διάστημα υπακούει σε άλλους παράγοντες από την αντίστοιχη πορεία του πετρελαίου. Ο μαύρος χρυσός επηρεάζεται τον τελευταίο καιρό έντονα από τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Το ίδιο ισχύει εν μέρει και στο φυσικό αέριο, αλλά στη δική του περίπτωση τα θεμελιώδη της αγοράς παίζουν τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέραν του αερίου, ένα άλλο εμπόρευμα που έχει σημειώσει ιδιαίτερη άνοδο το τελευταίο διάστημα είναι τα δικαιώματα εκπομπών CO2. Από τα 78 ευρώ ανά τόνο που βρίσκονταν στα τέλη Οκτωβρίου, έχουν φτάσει πλέον τα 91 ευρώ. Ως εκ τούτου, η τιμή των EUA βρίσκεται πλέον λίγο πριν από το ιστορικό ρεκόρ που είχε παρατηρηθεί κατά την ενεργειακή κρίση.

Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης ανόδου βρίσκεται παράγοντες πιο δομικοί, όπως η επερχόμενη εφαρμογή του νέου συστήματος εμπορίας CO2 (ETS 2.0), που θα φέρει επέκταση σε τομείς όπως οι μεταφορές και η θέρμανση από το 2027.

Όπως είναι φυσικό, ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών σε αέριο και CO2 ανεβάζει το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο σε χώρες όπως η Ελλάδα. Να σημειώσουμε ότι η τιμή του αερίου στη χώρα μας περνάει στην αγορά ηλεκτρισμού με καθυστέρηση ενός μήνα. Κατ’ επέκταση, το ακριβότερο TTF θα επηρεάσει τις τιμές χονδρικής από το Φεβρουάριο.

Πάντως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε ορίζοντα περισσότερων μηνών οι τιμές του αερίου αναμένεται να υποχωρήσουν εκ νέου. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Wood Mackenzie διατύπωσε πρόσφατα την πρόβλεψη ότι ως το 2030 θα πέσουν στο μισό σε σχέση με το 2025, ως αποτέλεσμα της υψηλής προσφοράς LNG διεθνώς.