Απλούστευση 400 διοικητικών διαδικασιών το 2026: Πώς θα ξεμπλοκάρει η γραφειοκρατία με τον ΜΙΤΟ

Η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση 400 διοικητικών διαδικασιών, καθώς και η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Δημοσίου αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026.

Συγκεκριμένα, η απλούστευση 400 διοικητικών διαδικασιών περιλαμβάνεται στις 30 βασικές μεταρρυθμίσεις του κυβερνητικού σχεδιασμού για το νέο έτος, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από στελέχη της κυβέρνησης.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, φιλική και με λιγότερα διοικητικά εμπόδια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα τελευταία χρόνια υλοποιείται η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών, που στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος είναι η πλατφόρμα «Μίτος», όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τα στάδια υλοποίησης των δημόσιων διαδικασιών, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο διεκπεραίωσης, το κόστος παραβόλων, καθώς και τη σχετική νομοθεσία.

Οι διαδικασίες παρουσιάζονται ομαδοποιημένες ανάλογα με γεγονότα ζωής (π.χ. «Γεωργία και κτηνοτροφία», «Εκπαίδευση», «Εργασία και ασφάλιση»), ανά ενδιαφερόμενους (πολίτες, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.ά.) και ανά είδος (άδειες, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συντάξεις κ.ά.).

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 4.153 διαδικασίες από 61 φορείς, ενώ πάνω από 1.100 διαδικασίες βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, όπου επιλεγμένες διαδικασίες από τον «Μίτο» ανασχεδιάζονται για να μειωθούν τα γραφειοκρατικά βήματα, όπως η κατάργηση περιττών δικαιολογητικών, η ψηφιοποίηση και η υλοποίηση υπηρεσιών μίας στάσης.

Η επιλογή των 400 διαδικασιών προς απλούστευση γίνεται με κριτήρια όπως ο κίνδυνος διαφθοράς ή κακοδιοίκησης, η συχνότητα χρήσης και ο αντίκτυπος στην οικονομική δραστηριότητα, με ιδιαίτερη έμφαση σε διαδικασίες που αφορούν επιχειρήσεις, επενδύσεις, κοινωνική ασφάλιση και παροχές.

Η ψηφιακή πύλη gov.gr, η άυλη συνταγογράφηση και η αποστολή αποτελεσμάτων πανελλαδικών μέσω SMS αποτελούν μερικές από τις 109 δράσεις απλούστευσης που έχουν ήδη υλοποιηθεί και χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους πολίτες.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ενταθεί το 2026, με άλλες 47 απλουστεύσεις σε στάδιο επεξεργασίας και άμεσης ανάπτυξης, που θα γίνουν σταδιακά διαθέσιμες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αρχικής έκδοσης άδειας οδήγησης,

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον ελέγχο και την παρακολούθηση των παραβάσεων συγκεκριμένων διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και τη δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών για τους βαθμούς ποινής τους (Point System),

Ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με την καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Aπλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στους κλάδους της Αλιείας και της Ελαιοκομίας

Απλούστευση διαδικασίας και ανάπτυξη ηλεκτρονική υπηρεσίας για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Θεσμοθέτηση του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομίας

Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)

Aπλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και του Ειδικού Μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών

Ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών για την ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων,

Aπλούστευση και δημιουργία μηχανισμού πληροφόρησης ναυτικών και εταιρειών για ζητήματα του ΝΑΤ και τη διασύνδεση των ναυτικών ειδικοτήτων με την αγορά εργασίας

Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου

Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Κολλεγίων

Απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας γνωμάτευσης αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης της Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e- ΕΦΚΑ για την περίπτωση των ασθενών με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας

Aπλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης της αναπηρίας από το ΚΕΠΑ για τη λήψη συγκεκριμένων παροχών

Aπλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που διέπουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Επικουρικής Ασφάλισης

Ανάπτυξη ανεξάρτητη εφαρμογής στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την έκδοση του Ιατρικού Πιστοποιητικού Θανάτου από πιστοποιημένους Ιατρούς

Υλοποίηση παρεμβάσεων ώστε να είναι δυνατή η απόδοση ΑΦΜ στο νεογνό μέσω κατάλληλης υπηρεσίας

Απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας Δήλωσης Δικαστικής Αναγνώρισης Τέκνου.

Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται η ψηφιοποίηση άλλων τριών διαδικασιών για τις οποίες εργάζονται ισάριθμες ομάδες εργασίας και αφορούν συγκεκριμένα τη διαδικασία ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων από και προς τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, την ηλεκτρονική αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών των αιτήσεων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας για θέματα που αφορούν στην καταβολή αγροτικών ενισχύσεων.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η απλούστευση των διαδικασιών οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το Δημόσιο και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα οφέλη των απλοποιήσεων τεκμηριώνονται με μετρήσεις που διενεργεί το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, που είναι ο τρίτος πυλώνας της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της έκδοσης ψηφιακών βεβαιώσεων μητρώου από την ΑΑΔΕ, που αποτελεί την πιο πρόσφατη μέτρηση του Παρατηρητηρίου. Μετρήθηκαν τα διοικητικά βάρη της διαδικασίας πριν και μετά την απλούστευση και την πλήρη ψηφιοποίησή της τον Δεκέμβριο 2024. Επιπρόσθετα, μετρήθηκαν τα οφέλη για το περιβάλλον και τους χρήστες τα οποία προέκυψαν.

Προέκυψε ότι από την ψηφιακή μετάβαση εξοικονομήθηκαν περίπου 984 χιλ. ευρώ ετησίως για πολίτες και δημόσια διοίκηση, από εξάλειψη μετακινήσεων και αναμονής σε «ουρές», ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 87,2%. Εξαλείφθηκαν 80.000 χλμ. «ουρές» σε ετήσια βάση, καθώς ο αιτών ολοκληρώνει τη διαδικασίας σε 10 λεπτά, χωρίς να μεταβεί σε ΔΟΥ.

Το διοικητικό βάρος, σε όρους χρόνου που δαπανάται, μειώθηκε κατά 85,7% για τους πολίτες και κατά 100% για τη δημόσια διοίκηση.

Η εξάλειψη της χρήσης εντύπων πέτυχε την εξοικονόμηση 160 χιλ. φύλλων χαρτιού ετησίως. Τέλος, η εξοικονόμηση σε όρους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που επιτυγχάνεται λόγω της μείωσης των μετακινήσεων (48.000 χλμ.. λιγότερες μετακινήσεις με αυτοκίνητο) και της χρήσης χαρτιού εκτιμάται στους 26,94 τόνους CO2 ετησίως.