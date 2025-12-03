Απογοητεύει η πορεία της ΕΕ στο υδρογόνο, παρά τα δισεκατομμύρια σε στήριξη

Με αργούς ρυθμούς κινούνται τα κράτη-μέλη της ΕΕ στο πράσινο υδρογόνο, όπως προκύπτει από νέα έκθεση του ευρωπαϊκού ρυθμιστή ACER.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η τροχιά ανάπτυξης των έργων που θα παράγουν υδρογόνο από καθαρές πηγές ενέργειας εντός της ΕΕ, δεν αναμένεται να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου του 2030.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειώσουμε ότι ο στόχος που έχει τεθεί, κάνει λόγο για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης συνολικής ισχύος 40 GW ως τα τέλη της δεκαετίας, με πρώτο σταθμό τα 6 GW κατά το 2024. Η πραγματική εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, αφού λειτουργούσαν μόλις 308 MW στα τέλη της περασμένης χρονιάς και άλλα 1,8 GW έργων τελούσαν υπό κατασκευή.

Ο ACER επισημαίνει ότι μόλις δύο κράτη-μέλη ενσωμάτωσαν την Οδηγία για τις ΑΠΕ, που περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για τα ανανεώσιμα αέρια, όπως το πράσινο υδρογόνο. Έτσι, εντοπίζεται ρυθμιστική καθυστέρηση που ασκεί φρένο στην όλη προσπάθεια. Θα πρέπει να επισημάνουμε, πάντως, ότι η Ελλάδα πέρασε φέτος σχετικό νόμο, κάνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα.

Κρίσιμο είναι και το θέμα της εμπορικής ανταγωνιστικότητας, όπου επίσης δεν παρατηρείται ιδιαίτερη πρόοδος στην ήπειρό μας. Σήμερα το κόστος του πράσινου υδρογόνου στην ΕΕ είναι το τετραπλάσιο (8 ευρώ/κιλό) σε σύγκριση με το αντίστοιχο που παράγεται από ορυκτά καύσιμα (2 ευρώ). Υστερεί, επίσης, σε σχέση με την παραγωγή μέσω της τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα (3 ευρώ).

Τέλος, στο κομμάτι της χρηματοδότησης, η Κομισιόν έχει ενισχύσει τα ποσά που προσφέρει ως στήριξη, με αποτέλεσμα να φτάσουν τα 20 δισ. ευρώ, μέσα από διάφορους μηχανισμούς, όπως η Τράπεζα Υδρογόνου. Κατ’ επέκταση, τα χρήματα υπάρχουν, αλλά τα εμπόδια εντοπίζονται περισσότερο στο αδειοδοτικό, ρυθμιστικό και εμπορικό κομμάτι.

Με αφορμή τα παραπάνω, ο ACER συστήνει στις ευρωπαϊκές και κρατικές αρχές να δώσουν έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων στο εξής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη στήριξη έργων που αφορούν κλάδους δύσκολους στην απανθρακοποίηση, όπως και στην ταχύτερη αδειοδότηση. Παράλληλα, ζητά να συμβαδίσει η ανάπτυξη των δικτύων υδρογόνου με την πραγματικότητα στην αγορά.