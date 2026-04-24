Απόψε η «ετυμηγορία» της S&P για την Ελλάδα – Τι ζυγίζει ο οίκος μετά το υπερπλεόνασμα

Στα ραντεβού της με την Ελλάδα επανέρχεται απόψε η Standard & Poor’s (S&P), σε μια αξιολόγηση που έρχεται σε χρονικό σημείο με ιδιαίτερο βάρος εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και αμέσως μετά την ανακοίνωση του υπερπλεονάσματος του 2025.

Η σημερινή ημερομηνία είναι η πρώτη προγραμματισμένη επανεξέταση της χώρας από τη S&P για το 2026, με τη δεύτερη να ακολουθεί τον Οκτώβριο, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στη βαθμίδα BBB/A-2 με σταθερές προοπτικές από τον συγκεκριμένο οίκο.

Το ενδιαφέρον της αποψινής αξιολόγησης δεν περιορίζεται μόνο στο αν θα υπάρξει ή όχι μεταβολή στη βαθμίδα, αλλά και στο πώς η S&P θα αποτιμήσει τον συνδυασμό ισχυρής δημοσιονομικής επίδοσης, αποκλιμάκωσης του χρέους και τήρησης των νέων ευρωπαϊκών κανόνων.

Αυτό έχει σημασία γιατί ο οίκος δεν ξεκινά από χαμηλή βάση. Η Ελλάδα είναι ήδη σε επενδυτική βαθμίδα από την S&P και η αποψινή έκθεση θα δείξει αν η εικόνα που έχει διαμορφωθεί μετά τις περσινές κινήσεις παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε να αφήνει περιθώριο για επόμενο βήμα αργότερα μέσα στη χρονιά ή αν, αντιθέτως, ο οίκος προτιμά να κρατήσει στάση αναμονής.

Το πλαίσιο γίνεται ακόμη πιο καθαρό αν δει κανείς τι έχει προηγηθεί μέσα στο 2026 από τους άλλους οίκους. Η Morningstar DBRS στις 06.03.2026 διατήρησε την Ελλάδα στο BBB με σταθερή τάση. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 13.03.2026, η Moody’s κράτησε τη χώρα στο Baa3 με σταθερό outlook. Και στις 20.03.2026 η Scope επιβεβαίωσε τη βαθμίδα BBB, διατηρώντας θετικές προοπτικές.

Το πρώτο συμπέρασμα από αυτόν τον κύκλο αξιολογήσεων είναι ότι οι οίκοι δεν έστειλαν μήνυμα υποχώρησης της εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία, αλλά από την άλλη, εν μέσω της παγκόσμιας αναταραχής, προτίμησαν να επιβεβαιώσουν την πρόοδο αντί να τρέξουν σε νέα άμεση αναβάθμιση.

Η ιδιαίτερη σημασία της S&P

Για τη S&P ειδικά, η διαδρομή των τελευταίων αξιολογήσεων δείχνει και γιατί η αποψινή απόφαση συγκεντρώνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον καθώς ήταν ο οίκος που τον Οκτώβριο του 2023 επανέφερε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα.

Στις 19.04.2024 αναθεώρησε σε θετικό το outlook από σταθερό, διατηρώντας τότε τη βαθμίδα “BBB-/A-3”. Στις 18.04.2025 προχώρησε στην αναβάθμιση σε “BBB/A-2” με σταθερές προοπτικές. Στην επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση, στις 17.10.2025, διατήρησε αμετάβλητη τόσο τη βαθμίδα όσο και το outlook. Με απλά λόγια, η αποψινή ετυμηγορία έρχεται μετά το upgrade του 2025 και μετά από ένα εξάμηνο όπου έχει διατηρήσει σταθερές τις προοπτικές της χώρας.

Το βασικό μήνυμα που επιχειρεί τώρα να περάσει η Αθήνα προς τις αγορές και τους οίκους δεν είναι μόνο ότι το πρωτογενές πλεόνασμα κινείται πολύ ψηλά. Είναι ότι το κρίσιμο μέγεθος στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν είναι το πλεόνασμα από μόνο του, αλλά το ότι η χώρα μπορεί να στηρίζει την οικονομία ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και των πλεονασμάτων, παραμένοντας εντός του στόχου των καθαρών δαπανών, και παρά την διεθνή κρίση.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το υπερπλεόνασμα δεν μετατρέπεται αυτόματα σε ελεύθερο χώρο για νέες παροχές. Αντιθέτως, η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι η υπεραπόδοση συνυπάρχει με δημοσιονομική πειθαρχία και ότι ο χώρος που επιτρέπουν οι κανόνες παραμένει περιορισμένος, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της υπεραπόδοσης κατευθύνεται στη μείωση του χρέους, το οποίο και αποκλιμακώνεται με «μαθηματική» ακρίβεια. Είναι χαρακτηριστικό πως στους στόχους του οικονομικού επιτελείου, οι οποίοι στο τέλος του μήνα θα κατατεθούν στις Βρυξέλλες, η νέα πρόβλεψη για το χρέος το φέρνει στο 146,1% του ΑΕΠ το 2025, στο 136,8% το 2026 και στο 130,3% το 2027.

Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο θα σταθεί απόψε η αγορά, δηλαδή στο πώς θα η S&P ζυγίσει τη διατηρησιμότητα των πλεονασμάτων, την πορεία του χρέους, την ποιότητα της δημοσιονομικής επίδοσης και το κατά πόσο η Ελλάδα περνά χωρίς αποκλίσεις το νέο ευρωπαϊκό τεστ των δαπανών. Ως ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται και η ορολογία που θα χρησιμοποιήσει ο οίκος γιατί από εκεί θα φανεί αν χτίζεται έδαφος για την επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της 23.10.2026.