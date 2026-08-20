Αύξηση 2,8% στον τζίρο του λιανεμπορίου το β΄ τρίμηνο – Ώθηση από τα second hand

Αύξηση 2,8% στον τζίρο του λιανεμπορίου καταγράφηκε το β’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έφτασε τα 20,17 δισ. ευρώ, από 19,62 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

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Η άνοδος του τζίρου αποτυπώνει τη συνολική εικόνα της αγοράς λιανικής κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Ποιοι κλάδοι είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση

Στο σύνολο του λιανεμπορίου, τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο των επιχειρήσεων κατέγραψε το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με 22,8%.

Ακολούθησε το λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα, με αύξηση 21,6%.

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Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών καταγράφηκε στην πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, με πτώση 14,8%.

Αύξηση 1,2% στο λιανικό εμπόριο χωρίς οχήματα

Χωρίς τους κλάδους των οχημάτων, των τροφίμων και των καυσίμων, ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου διαμορφώθηκε στα 7,2 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025, σημείωσε αύξηση 1,2%, όταν ο τζίρος είχε ανέλθει στα 7,12 δισ. ευρώ.

Η Ήπειρος στην πρώτη θέση

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Ήπειρος είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο του λιανεμπορίου με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 4,9% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025.

Ακολούθησε η Κεντρική Μακεδονία με αύξηση 3,8%, ενώ η μοναδική Περιφέρεια όπου καταγράφηκε μείωση ήταν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με πτώση 0,1%.

Χωρίς τους κλάδους των οχημάτων, των τροφίμων και των καυσίμων, στην πρώτη θέση βρέθηκε η Θεσσαλία, με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων στον Κάμπο να αυξάνεται κατά 3,6%, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Δυτική Μακεδονία, με αύξηση 3,4%.

Αύξηση 2% στον τζίρο των μικρομεσαίων

Ανοδικά κινήθηκε και ο τζίρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, όπου ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 11,4 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου χωρίς οχήματα, τρόφιμα και καύσιμα, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 5,4 δισ. ευρώ.