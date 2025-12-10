Bloomberg για υποψηφιότητα Πιερρακάκη στο Eurogroup: Η Ελλάδα περνάει από την κρίση στην ηγεσία

Σε μια δοκιμασία, η οποία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, βρίσκεται η Ελλάδα καθώς ο υπουργός Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), Κυριάκος Πιερρακάκης, διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup, του ίδιου συμβουλίου όπου πριν από χρόνια εκτυλίχθηκε η κρίση χρέους που σημάδεψε τη χώρα και την Ευρώπη.

Σε ψηφοφορία την Πέμπτη (11.12.25) ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα αναμετρηθεί με τον Βέλγο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ για τη θέση του προέδρου του Eurogroup – του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και οι δύο υποψήφιοι πραγματοποιούν ενεργή προεκλογική εκστρατεία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, από τότε που αναδείχθηκαν ως οι μοναδικοί διεκδικητές της θέσης που έμεινε κενή μετά την αιφνίδια παραίτηση του Πασκάλ Ντόνοχιου. Ο εκλεγμένος πρόεδρος θα αναλάβει την προεδρία των μηνιαίων συνεδριάσεων και θα εκπροσωπεί το νομισματικό μπλοκ διεθνώς, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο, καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν έχουν αποκαλύψει τη στήριξή τους. Ωστόσο, η αφήγηση «επιστροφής και λύτρωσης» που προβάλλει η Αθήνα, έπειτα από χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής και περιορισμού του χρέους, είναι ένα πλεονέκτημα που ο Βαν Πέτεγκεμ δεν μπορεί να αντιστοιχήσει.

«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί στην ευρωζώνη. Όλη η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποδώσει. Ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη», δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και πρόεδρος του Eurogroup κατά τα πιο δύσκολα χρόνια της ελληνικής κρίσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως υπενθυμίζει, οι μεταρρυθμίσεις και η σκληρή προσπάθεια απέδωσαν, προσφέροντας ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη – μέλη. Ο Ντάισελμπλουμ βρέθηκε στο επίκεντρο της κλιμάκωσης της έντασης τον Ιούνιο του 2015, όταν – μετά την ανακοίνωση δημοψηφίσματος στην Ελλάδα και το κάλεσμα για απόρριψη των όρων διάσωσης – η ατμόσφαιρα στις Βρυξέλλες έγινε εκρηκτική. Με την αποχώρηση του τότε υπουργού Οικονομικών, το Eurogroup συνέχισε τη συνεδρίαση συζητώντας τρόπους θωράκισης των οικονομιών τους απέναντι στο ενδεχόμενο Grexit, που πλέον έμοιαζε πιο πιθανό από ποτέ.

Όταν ο τότε υπουργός Οικονομικών της χώρας έφυγε, η υπόλοιπη ομάδα προχώρησε στη συζήτηση για το πώς να προστατεύσουν τις οικονομίες τους από αυτό που φαινόταν σαν πιθανή έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ.

Τέτοια επεισόδια καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους που έπληξε μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης και της Ιρλανδίας και απαιτούσε τρία διαδοχικά πακέτα διάσωσης για την Αθήνα, σήμαιναν ότι το Eurogroup και οι πρόεδροί του απέκτησαν κακή φήμη στην κοινωνία εκεί. Για χρόνια, οι Έλληνες πολίτες το αντιλαμβάνονταν ως ένα από τα βασικά όργανα που λάμβαναν δύσκολες αποφάσεις που επηρέαζαν την οικονομική τους μοίρα.