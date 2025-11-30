Δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου οι τροποποιητικές δηλώσεις

Έως το τέλος Δεκεμβρίου οι πολίτες που έχουν δηλώσει μικρότερο ενοίκιο από αυτό που πραγματικά κατέβαλαν θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εισοδήματος.

Όπως ανακοινώνουν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, οι αυτόματες επιστροφές ενοικίου που ήδη πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίστηκαν αποκλειστικά στα ποσά που δήλωσαν οι ίδιοι οι μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις του 2025, για το φορολογικό έτος 2024. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιστροφές υπολογίστηκαν χαμηλότερες, επειδή τα ποσά ενοικίου δηλώθηκαν λανθασμένα ή ελλιπώς από τους ενοικιαστές.

Η ενίσχυση προκύπτει από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε1 – είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811–816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817–822). Επισημαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πραγματικά καταβληθέντα ποσά, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Επειδή το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί προθεσμία διόρθωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί πολίτες δεν προχώρησαν στη διόρθωση των στοιχείων. Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα δεύτερη ευκαιρία: οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρώσεων, θα καταβληθεί στους δικαιούχους το επιπλέον ποσό ενίσχυσης που δικαιούνται.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή. Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

για μισθωτή χωρίς τέκνα 850 ευρώ με ένα τέκνο

με ένα τέκνο 900 ευρώ με δύο τέκνα

με δύο τέκνα και +50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά , διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Πλήρης διασταύρωση στοιχείων

Οι δηλώσεις των μισθωτών διασταυρώνονται:

με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο , και

, και με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή.

Σε περίπτωση που στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο και από αυτό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και από αυτό που υπάρχει στη δήλωση του εκμισθωτή, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή, δηλαδή η πιο ευνοϊκή λύση για τον ενοικιαστή.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ποσού που έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στη φορολογική δήλωση Ε1. Σημειώνονται ότι στο Ε1 δηλώνονται οι ετήσιες δαπάνες που κατέβαλε ο μισθωτής.

Με βάση τα δεδομένα των πληρωμών, η πλειονότητα των δικαιούχων (78,5%) έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ και έφτασε έως και 1.500 ευρώ. Ωστόσο υπήρχε ένα ποσοστό 3,9% των ενοικιαστών που έλαβε μικρή ενίσχυση έως 30 ευρώ και 17,6% που έλαβε ενίσχυση μεταξύ 30 και 100 ευρώ.

Σημαντικός αριθμός από αυτούς που έλαβε μικρή ενίσχυση είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο, είτε είχε ενοικιάσει κατοικία μόνο για λίγους μήνες το 2024, άρα το 1/12 της ετήσιας δαπάνης αντιστοιχούσε στο ποσό αυτό.

Για παράδειγμα φορολογούμενος νοίκιασε διαμέρισμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ. Συνεπώς η ετήσια δαπάνη του ήταν για 4 μόνο μήνες, δηλαδή 800 ευρώ και η ενίσχυση που αναλογεί ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται σε 67 ευρώ.

Ακραίες περιπτώσεις δηλωθέντων ποσών

Υπήρχαν και ακραίες περιπτώσεις με πολύ μικρά δηλωθέντα ενοίκια. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα όπου δηλώθηκαν εξαιρετικά μικρά ποσά τόσο στο Ε1 όσο και στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο:

Αιγάλεω: 88 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

88 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

66 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ ⁠Γαλάτσι : 62 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 25 ευρώ

: 62 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 25 ευρώ ⁠Ίλιον: 75 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ

75 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ Άγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

30 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ ⁠Ηλιούπολη: 133 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ

133 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ ⁠ Χαλάνδρι: 119 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 30 ευρώ

119 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 30 ευρώ ⁠Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 5 ευρώ

107 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 5 ευρώ Περιστέρι: 111 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

Πού απευθύνονται οι πολίτες

Από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις.

Όσοι πολίτες θεωρούν ότι έχουν υποβάλλει λανθασμένα στοιχεία στη δήλωση Ε1 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική άμεσα ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες καταβολές.

Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Επιπλέον όσοι δικαιούχοι δεν είχαν δηλώσει ΙΒΑΝ μπορούν να το πράξουν άμεσα ώστε να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές καταβολές.

Ειδικές περιπτώσεις – Υποβολή δικαιολογητικών έως 31 Δεκεμβρίου: Επιπροσθέτως όπως προβλέπει το άρθρο 8 της Α 1132/2025, σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβολή δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, ώστε να ολοκληρωθεί η ενίσχυση.

Πιερρακάκης: «Δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες για την επιστροφή ενοικίου»

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι δίνεται δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες για τη διόρθωση των δηλώσεων που σχετίζονται με την επιστροφή ενοικίου. Όπως εξήγησε, η διαδικασία βασίστηκε σε έναν σαφή κανόνα: οι πολίτες έλαβαν πίσω το 1/12 του ποσού που δήλωσαν στο Ε1 για το έτος 2024. «Στο έντυπο πρέπει να δηλώνεται το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό», σημείωσε, τονίζοντας ότι πολλοί είχαν κάνει στο παρελθόν αυτό το σφάλμα, γι’ αυτό και είχε δοθεί προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για διορθώσεις.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο ίδιος, διαπιστώθηκε πως αρκετοί πολίτες δεν αξιοποίησαν την αρχική δυνατότητα. «Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ΑΑΔΕ θα δώσει παράταση – μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου – ώστε ο κάθε πολίτης να προχωρήσει σε διορθωτική δήλωση και να καταχωρίσει το σωστό ποσό της ετήσιας δαπάνης ενοικίου για το 2024», τόνισε.

Τέλος, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι πέρα από την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών, ο δεύτερος βασικός στόχος του μέτρου είναι η καταγραφή των πραγματικών ποσών που δαπανούν οι πολίτες για ενοίκια. «Χρειάζεται να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά. Ο βασικός λόγος βέβαια είναι η στήριξη της κοινωνίας, είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά», είπε κλείνοντας o κ. Πιερρακάκης.