Διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ: Στόχος η στήριξη των πόρων για την Ελλάδα

Σε κρίσιμη φάση μπαίνουν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2028, με την Ελλάδα να επιδιώκει τη διατήρηση ή και την ενίσχυση των πόρων για τον πρωτογενή τομέα.

Η Ελλάδα φαίνεται να διατηρεί κοντά στα σημερινά επίπεδα τους πόρους της ΚΑΠ για το 2028 – 2034, που σήμερα ανέρχονται σε 19,3 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα ελάχιστο δεσμευμένο ποσό 293,7 δισ. ευρώ για την ΚΑΠ, με την αρχική κατανομή για τη χώρα μας στα 14,6 δισ. ευρώ, ενώ μέσω μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ενδέχεται να προστεθούν έως και 2,8 δισ. ευρώ επιπλέον πόροι.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής, Αντώνη Φιλιππή, από τις πρώτες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2025 ξεκίνησε μια σημαντική περίοδος διαπραγμάτευσης που θα καθορίσει τις δημοσιονομικές ισορροπίες και τις πολιτικές προτεραιότητες της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Η διαπραγμάτευση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, και έχει αποφασιστεί η σύσταση διυπουργικής επιτροπής για τον συντονισμό της ελληνικής θέσης. Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης τόσο για τις άμεσες ενισχύσεις στους παραγωγούς όσο και για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, με έμφαση στη στήριξη των αγροτικών περιοχών και της βιωσιμότητάς τους.

Η δυνατότητα πρόωρης αξιοποίησης πρόσθετων πόρων από το 2028, που ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτει σημαντικές προοπτικές, με εκτιμώμενα επιπλέον 45 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκή ενίσχυση, εκ των οποίων περίπου 2,8 δισ. ευρώ θα αφορούν την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τονίσει πως αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων αγροτών, υπογραμμίζοντας πως ο πρωτογενής τομέας είναι εθνική προτεραιότητα.

Η τελική συμφωνία για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθιστώντας απαραίτητη μια σταθερή και συντονισμένη διαπραγματευτική παρουσία για να αξιοποιήσει η χώρα όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες.