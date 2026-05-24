ΔΝΤ: Πώς η Ελλάδα έγινε παράδειγμα Φορολογικής Διοίκησης στην ΕΕ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των πιο προχωρημένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ψηφιακής φορολογικής διοίκησης, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία για να παταχθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΔΝΤ, η μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο φορολογικό περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια για φοροδιαφυγή και ενισχύοντας τη φορολογική συμμόρφωση.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχουν διαδραματίσει τα ψηφιακά εργαλεία διασύνδεσης και ελέγχου, τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση συναλλαγών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει διανύσει μια σταδιακή αλλά συνεχή πορεία μεταρρυθμίσεων, η οποία κορυφώθηκε με την καθολική ψηφιοποίηση βασικών φορολογικών διαδικασιών και την ενίσχυση της ανάλυσης δεδομένων για στοχευμένους ελέγχους, μέσω και της πλατφόρμας myAADE που καθιερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη πλατφόρμα myTAXISnet,

Στις αρχές του 2020, σχεδόν όλες οι συναλλαγές με την εφορία και τα τελωνεία μπορούσαν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, ενώ η πανδημία του κορονοϊού λειτούργησε ως καταλύτης για την περαιτέρω ψηφιοποίηση του συστήματος.

Η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων έφτασε στο 100% για τις δηλώσεις ΦΠΑ το 2022 και στο 99,9% για τις δηλώσεις φορολογίας επιχειρήσεων ήδη από το 2021.

Από το 2018 έως το 2023, τα ποσοστά ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων για τον φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων καθώς και για τον ΦΠΑ ήταν υψηλότερα τόσο από το μέσο όρο τόσο της Ευρώπης και από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Η ηλεκτρονική πληρωμή των φόρων αυξήθηκε σημαντικά στην Ελλάδα, από 86,6% το 2018 στο 99,2% το 2023, με ιδιαίτερα σημαντική την άνοδο μεταξύ 2021 (90,4%) και 2022 (98,8%).

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική εξέλιξη, αλλά έχει και άμεση δημοσιονομική επίδραση, καθώς έχει συμβάλει στην αύξηση των δημόσιων εσόδων και στη βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η επόμενη φάση μεταρρύθμισης για την Ελλάδα σχετίζεται με την περαιτέρω αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και η στοχευμένη παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης.

Βασικά σημεία της έκθεσης του ΔΝΤ