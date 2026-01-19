ΔΝΤ: Προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη 3,3% το 2026

Ανθεκτική ανάπτυξη βλέπει για την παγκόσμια οικονομία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) που αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις του ανεβάζοντας τον πήχη για το 2026 στο 3,3%.

Το ΔΝΤ αναθεώρησε τις εκτιμήσεις που είχε δημοσιεύσει τον Οκτώβριο του 2025 για την παγκόσμια ανάπτυξη κατά 0,2% φέτος. Προβλέπει επίσης ανάπτυξη 3,2% για το 2027. Πρόκειται για ρυθμούς παρόμοιους με την κατ’ εκτίμηση ανάπτυξη 3,3% το 2025. Το ΔΝΤ θεωρεί ότι η τεχνολογία και η προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων και οικονομικών αντισταθμίζουν τις όποιες αντιξοότητες από τον εμπορικό πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παγκόσμιος γενικός πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί από περίπου 4,1% το 2025 σε 3,8% το 2026 και περαιτέρω το 2027 σε 3,4%. Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό παραμένουν επίσης σε γενικές γραμμές αμετάβλητες από εκείνες του Οκτωβρίου ενώ διευκρινίζεται ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο πιο σταδιακά στις ΗΠΑ από ό,τι σε άλλες μεγάλες οικονομίες.

Ειδική αναφορά κάνει το ΔΝΤ στην αύξηση των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά σε περιοχές όπως η Βόρεια Αμερική και η Ασία, ενώ σχολιάζεται και η προσαρμοστικότητα του ιδιωτικού τομέα.