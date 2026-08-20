ΔΥΠΑ: Μείωση της ανεργίας 10,1% σε έναν χρόνο – 715.328 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο

Μειωμένος κατά 10,1% σε ετήσια βάση ήταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη ΔΥΠΑ τον Ιούλιο του 2026.

Συνολικά, στο μητρώο της ΔΥΠΑ ήταν εγγεγραμμένα 715.328 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων είναι μειωμένος κατά 80.260 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

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Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ωστόσο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 6,4% ή 43.035 άτομα.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, οι 371.019 άνεργοι βρίσκονται στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 12 μήνες, με το ποσοστό τους να φτάνει το 51,9%.

Αντίθετα, 344.309 άτομα ή 48,1% είναι εγγεγραμμένα για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

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Οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα

Οι άνεργες γυναίκες ανέρχονται σε 495.322, ποσοστό 69,2% του συνόλου, ενώ οι άνδρες ανέρχονται σε 220.006, με το ποσοστό τους να διαμορφώνεται στο 30,8%.

Η ηλικιακή ομάδα με τους περισσότερους εγγεγραμμένους είναι αυτή των 30 έως 44 ετών, ενώ στην κατηγορία αυτή ανήκουν 215.476 άτομα, δηλαδή το 30,1% του συνόλου.

Σε επίπεδο εκπαίδευσης, τη μεγαλύτερη ομάδα αποτελούν όσοι έχουν αποφοιτήσει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς ανέρχονται σε 322.327 άτομα, ποσοστό 45,1%.

Αττική και Κεντρική Μακεδονία στην κορυφή

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εγγεγραμμένων ανέργων καταγράφεται στην Αττική, όπου βρίσκονται στις λίστες της ΔΥΠΑ 254.451 άτομα, ποσοστό 35,6% του συνόλου.

Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 142.580 εγγεγραμμένους και ποσοστό 19,9%.

148.138 οι επιδοτούμενοι άνεργοι

Τον Ιούλιο του 2026 οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανήλθαν σε 148.138 άτομα.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 37.190 άτομα ή 33,5% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, η αύξηση φτάνει τα 41.411 άτομα ή 38,8%.

Από τους επιδοτούμενους, οι 141.578 είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες. Οι 6.560 είναι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό.

Ποιοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων:

119.158 είναι κοινοί άνεργοι

1.571 είναι οικοδόμοι

6.560 είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων

1.041 είναι λοιποί εποχικοί, κυρίως αγροτικά επαγγέλματα

19.687 είναι εκπαιδευτικοί

121 ανήκουν σε λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων

Στους επιδοτούμενους ανέργους οι γυναίκες παραμένουν περισσότερες. Συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 99.867, ποσοστό 67,4%, ενώ οι άνδρες φτάνουν τους 48.271 ή 32,6%.

Σημειώνεται ότι η πρώτη πληρωμή του επιδόματος ανεργίας πραγματοποιείται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου, σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία.