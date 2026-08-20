ΔΥΠΑ: Μείωση της ανεργίας 10,1% σε έναν χρόνο – 715.328 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο

Μειωμένος κατά 10,1% σε ετήσια βάση ήταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη ΔΥΠΑ τον Ιούλιο του 2026.
Συνολικά, στο μητρώο της ΔΥΠΑ ήταν εγγεγραμμένα 715.328 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων είναι μειωμένος κατά 80.260 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.
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Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ωστόσο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 6,4% ή 43.035 άτομα.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, οι 371.019 άνεργοι βρίσκονται στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 12 μήνες, με το ποσοστό τους να φτάνει το 51,9%.
Αντίθετα, 344.309 άτομα ή 48,1% είναι εγγεγραμμένα για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
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Οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα
Οι άνεργες γυναίκες ανέρχονται σε 495.322, ποσοστό 69,2% του συνόλου, ενώ οι άνδρες ανέρχονται σε 220.006, με το ποσοστό τους να διαμορφώνεται στο 30,8%.
Η ηλικιακή ομάδα με τους περισσότερους εγγεγραμμένους είναι αυτή των 30 έως 44 ετών, ενώ στην κατηγορία αυτή ανήκουν 215.476 άτομα, δηλαδή το 30,1% του συνόλου.
Σε επίπεδο εκπαίδευσης, τη μεγαλύτερη ομάδα αποτελούν όσοι έχουν αποφοιτήσει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς ανέρχονται σε 322.327 άτομα, ποσοστό 45,1%.
Αττική και Κεντρική Μακεδονία στην κορυφή
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εγγεγραμμένων ανέργων καταγράφεται στην Αττική, όπου βρίσκονται στις λίστες της ΔΥΠΑ 254.451 άτομα, ποσοστό 35,6% του συνόλου.
Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 142.580 εγγεγραμμένους και ποσοστό 19,9%.
148.138 οι επιδοτούμενοι άνεργοι
Τον Ιούλιο του 2026 οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανήλθαν σε 148.138 άτομα.
Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 37.190 άτομα ή 33,5% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.
Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, η αύξηση φτάνει τα 41.411 άτομα ή 38,8%.
Από τους επιδοτούμενους, οι 141.578 είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες. Οι 6.560 είναι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό.
Ποιοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων:
- 119.158 είναι κοινοί άνεργοι
- 1.571 είναι οικοδόμοι
- 6.560 είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων
- 1.041 είναι λοιποί εποχικοί, κυρίως αγροτικά επαγγέλματα
- 19.687 είναι εκπαιδευτικοί
- 121 ανήκουν σε λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων
Στους επιδοτούμενους ανέργους οι γυναίκες παραμένουν περισσότερες. Συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 99.867, ποσοστό 67,4%, ενώ οι άνδρες φτάνουν τους 48.271 ή 32,6%.
Σημειώνεται ότι η πρώτη πληρωμή του επιδόματος ανεργίας πραγματοποιείται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου, σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία.