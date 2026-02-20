Εκατομμύρια ευρώ εξοικονομήθηκαν από τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης το Δεκέμβριο

Σημαντική κάμψη παρατηρήθηκε ήδη από το Δεκέμβριο στη λειτουργία των συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης, όταν και ξεκίνησε να λειτουργεί η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση με την Αττική.

Συγκεκριμένα, τα επίσημα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για το περσινό έτος έδειξαν ότι το Σεπτέμβριο οι συμβατικές μονάδες στην Κρήτη παρήγαγαν 126.451 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το Νοέμβριο σχεδόν 83.000 MWh. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία από τις 17/12 και είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική μείωση, αφού το Δεκέμβριο οι εν λόγω σταθμοί παρήγαγαν μόλις 54.971 MWh.

Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παραγωγή στην ίδια την Κρήτη, όπως σε όλα τα νησιά, είναι ιδιαίτερα ακριβή και στα τέλη του 2025 έφτανε σε πλήρες κόστος τα 450 ευρώ για την κάθε μεγαβατώρα.

Αν δούμε τα πράγματα σε ορίζοντα ενός έτους, η μηνιαία λειτουργία των συμβατικών μονάδων περιορίστηκε από τα τέλη του 2024 στα τέλη του 2025 κατά 55.000 MWh. Το κόστος της παραγωγής στην πρώτη περίπτωση ήταν 37 εκατ. ευρώ, ενώ στη δεύτερη 24,7 εκατ. ευρώ. Έτσι, προκύπτει ένα όφελος περί τα 12 εκατ. ευρώ για το Δεκέμβριο, όταν δηλαδή η διασύνδεση λειτούργησε μονάχα εν μέρει.

Βεβαίως, στον υπολογισμό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η κάλυψη της παραγωγής από τις μονάδες της ηπειρωτικής χώρας, έναντι ενός μοναδιαίου κόστους υποπολλαπλάσιου σε σύγκριση με της Κρήτης.

Να αναφέρουμε επίσης ότι για τον Ιανουάριο, ο ΑΔΜΗΕ τονίζει ότι η μεγάλη διασύνδεση κάλυψε το σύνολο των φορτίων του νησιού, άρα η εξοικονόμηση χρημάτων αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη.

Σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, υπολογίζεται ότι μέσω της διασύνδεσης οι καταναλωτές της χώρας θα γλιτώσουν 5 δισ. ευρώ ως το 2035 μέσω των χαμηλότερων χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) που διαφορετικά θα πλήρωναν στους λογαριασμούς τους.