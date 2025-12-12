ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων προβλέπεται από την Ιζαμπέλ Σνάμπελ και τους οικονομολόγους

Ανοδική αναμένεται να είναι η επόμενη μεταβολή των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), όπως εκτιμάται από τους οικονομολόγους, σε συμφωνία με τις προσδοκίες των επενδυτών και τις δηλώσεις του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, καθώς ο πληθωρισμός προβλέπεται να κινηθεί γύρω στο 2%.

Πιο αναλυτικά, περισσότερο από το 60% των συμμετεχόντων σε δημοσκόπηση του Bloomberg εκτιμά ότι η ΕΚΤ είναι πιο πιθανό να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων παρά σε μείωσή τους – μια αισθητή αλλαγή σε σχέση με τον Οκτώβριο, όταν μόλις το ένα τρίτο συμμεριζόταν αυτή την άποψη.

Ωστόσο, αυτή η αλλαγή δεν αναμένεται άμεσα καθώς το επιτόκιο καταθέσεων εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 2% τόσο στη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου όσο και τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι αναλυτές προσαρμόζουν τις προβλέψεις τους μετά τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού και την εντυπωσιακά καλή αντοχή της οικονομίας της ευρωζώνης στις εμπορικές πιέσεις και τις γεωπολιτικές αναταραχές.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, η Σνάμπελ αναφέρθηκε σε αυτή την ανθεκτικότητα – όπως και στις πιο αισιόδοξες προοπτικές που ενισχύονται από την αυξημένη κρατική δαπάνη – ως λόγους που την κάνουν «μάλλον άνετη» με τα στοιχήματα για μελλοντική αύξηση επιτοκίων. Ένας δείκτης μάλιστα τοποθετεί την πρώτη άνοδο στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζονται στο να δηλώνουν ότι τα επιτόκια «βρίσκονται σε καλή κατάσταση» προς το παρόν. Για την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ, το δύσκολο θα είναι να αντικατοπτρίσει την εκτίμησή της πως οι κίνδυνοι μειώνονται, χωρίς να τροφοδοτήσει την εντύπωση ότι οι αυξήσεις πλησιάζουν – όπως σχολιάζει ο Γιαν φον Γκέριχ της Nordea, άποψη που συμμερίζονται και άλλοι αναλυτές.

Ο Paul Hollingsworth της BNP Paribas και ο Gerich προβλέπουν αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2027. Αν οι αγορές αρχίσουν να προεξοφλούν πιο γρήγορες κινήσεις, οι αυστηρότεροι όροι χρηματοδότησης θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την οικονομία τη στιγμή που αναμένεται να ανακάμψει.

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση εμφανίζονται επίσης βέβαιοι ότι οι νέες τριμηνιαίες προβλέψεις της ΕΚΤ την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουν πιο αισιόδοξο ρυθμό ανάπτυξης – κάτι που έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί και η ίδια η Λαγκάρντ.

Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τον πληθωρισμό του 2027, καθώς η καθυστέρηση στην εφαρμογή του νέου συστήματος τιμολόγησης άνθρακα της ΕΕ ενδέχεται να προκαλέσει πιέσεις. Ωστόσο, οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου για άνοδο τιμών κατά 1,9% θα παραμείνει σταθερή.

Το ενδιαφέρον στη συνέχεια στρέφεται στο 2028 – τη χρονιά που θα ενταχθεί για πρώτη φορά στις προβλέψεις. Η δημοσκόπηση δείχνει έναν πληθωρισμό λίγο πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, με σχεδόν τα δύο τρίτα των αναλυτών να ανησυχούν περισσότερο για πιθανή υπέρβαση του στόχου παρά για υστέρησή του.